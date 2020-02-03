دوار مؤتمر (بغداد عاصمة التعايش الثقافي والفكري عبر التاريخ)

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قسم التاريخ / كلية الآداب <historyiraqia2019@gmail.com>
Sun 2/2/2020 9:45 PM
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة العراقية / كلية الآداب / قسم التاريخ
برعاية السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور حسين داخل البهادلي
وتحت شعار : ( بغداد التعايش وملتقى الثقافات)
يقيم قسم التاريخ وبالتعاون مع قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة وبغداد مدينة الابداع الأدبي / منظمة اليونسكو ، ومركز إحياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد ، ودار الكتب والوثائق
مؤتمره العلمي الثاني
(بغداد عاصمة التعايش الثقافي والفكري عبر التاريخ)
وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 / 3 / 2020
وعلى قاعة العراق في الكلية .
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رؤية المؤتمر وأهدافه ومحاوره
إن من أبرز سمات المدن العالمية الكبرى في التاريخ أنها ضمت أقوام وأجناس مختلفة الثقافات والتمدن ، انتجت لنا أفكار وثقافات ما زالت تشكل جزءاً مهماً من التراث العالمي والإنساني .
كان التعايش الفكري والثقافي يؤلف الأسس الموضوعية لنمو ونضج تلك الثقافات والأفكار ، والتي تستند إلى تبلور الوعي بمشروع ثقافي وفكري إنساني الطابع يهدف إلى خدمة الإنسان وتعزيز دوره في إعمار هذا الكون .
لقد كانت بغداد ( مدينة السلام ) وما زالت ، من بين تلك المدن العالمية عبر تاريخها الطويل ، حيث كانت مهبط العلماء والرحالون ، ومختلف الأدباء والشعراء ، وموئل العلماء والباحثين من أقوام وأعراق عديدة ، أفاضت كتب التراث والتاريخ بذكرهم حتى وقتنا الحاضر ، برغم نحس الزمان ، وهجرة الأوطان في بعض الفترات والاحيان .
أهداف المؤتمر
1. بيان الدور التاريخي لمدينة بغداد في احتضان المكونات الاجتماعية المتعددة .
2. ابراز المنجز الثقافي والفكري المتميز لبغداد ، والذي صاغته أيادٍ متنوعة الانتماءات .
3. تعزيز الثقة بالتاريخ الباهر لمدينة بغداد .
محاور المؤتمر
· المحور الأول : شهادات التعايش الثقافي والفكري ( كتب الرحالة العرب والأجانب الحديثة أنموذجاً ) .
· المحور الثاني : التعايش الاجتماعي والفكري في المصادر المحلية لبغداد .
· المحور الثالث : التراث الشعبي البغدادي شاهدٌ على التعايش المجتمعي .
شروط المشاركة
1. ان يلتزم الباحث بالمنهج العلمي الرصين ، والبحث الجاد القائم على النقد والتحليل ، ويتجاوز السرد للأحداث التاريخية ، ويعدّ ذلك شرطاً لازماً لقبول الأبحاث .
2. ألا يكون البحث منشوراً ، أو مستلاً ، أو مشاركاً فيه بمؤتمر سابق .
3. يقدم بالبحث ملخصاً باللغتين العربية والانكليزية على قرص مدمج (CD) ، على ألا يتجاوز الثلاث صفحات .
4. يقدم الباحث نسخة إلكترونية من بحثه على نظام ( Word ) بخط Simplified Arabic وبحجم ( 14 ) ، على ألا يتجاوز البحث ( 25 ) صفحة ، مع سيرة علمية للباحث .
5. يسلم البحث يدوياً إلى اللجنة التحضيرية أو عن طريق البريد الالكتروني :
Historyiraqia2019@gmail.com
6. أن يكون البحث ضمن أحد محاور المؤتمر .
7. لا يزيد عدد المشاركين عن اثنين في البحث الواحد .
8. تنشر البحوث المشاركة في عدد خاص من مجلة ( مداد الآداب ) .
9. آخر موعد لاستلام البحوث كاملة بتاريخ 15 / 3 / 2020 ، ويتم الاعلام بقبولها من عدمه بتاريخ 25 / 3 / 2020 .
استمارة المشاركة
اسم الباحث :
الجامعة / المركز :
الكلية / المعهد :
القسم :
الشهادة :
الاختصاص :
اللقب العلمي :
عنوان البحث :
البريد الإلكتروني :
رقم الهاتف :