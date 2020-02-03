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دوار مؤتمر (بغداد عاصمة التعايش الثقافي والفكري عبر التاريخ)

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قسم التاريخ / كلية الآداب <historyiraqia2019@gmail.com>
Sun 2/2/2020 9:45 PM
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة العراقية / كلية الآداب / قسم التاريخ

برعاية السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور حسين داخل البهادلي

وتحت شعار : ( بغداد التعايش وملتقى الثقافات)

يقيم قسم التاريخ وبالتعاون مع قسم الدراسات التاريخية في بيت الحكمة وبغداد مدينة الابداع الأدبي / منظمة اليونسكو ، ومركز إحياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد ، ودار الكتب والوثائق

مؤتمره العلمي الثاني

(بغداد عاصمة التعايش الثقافي والفكري عبر التاريخ)

وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 / 3 / 2020

وعلى قاعة العراق في الكلية .

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رؤية المؤتمر وأهدافه ومحاوره

إن من أبرز سمات المدن العالمية الكبرى في التاريخ أنها ضمت أقوام وأجناس مختلفة الثقافات والتمدن ، انتجت لنا أفكار وثقافات ما زالت تشكل جزءاً مهماً من التراث العالمي والإنساني .

كان التعايش الفكري والثقافي يؤلف الأسس الموضوعية لنمو ونضج تلك الثقافات والأفكار ، والتي تستند إلى تبلور الوعي بمشروع ثقافي وفكري إنساني الطابع يهدف إلى خدمة الإنسان وتعزيز دوره في إعمار هذا الكون .

لقد كانت بغداد ( مدينة السلام ) وما زالت ، من بين تلك المدن العالمية عبر تاريخها الطويل ، حيث كانت مهبط العلماء والرحالون ، ومختلف الأدباء والشعراء ، وموئل العلماء والباحثين من أقوام وأعراق عديدة ، أفاضت كتب التراث والتاريخ بذكرهم حتى وقتنا الحاضر ، برغم نحس الزمان ، وهجرة الأوطان في بعض الفترات والاحيان .

أهداف المؤتمر

1. بيان الدور التاريخي لمدينة بغداد في احتضان المكونات الاجتماعية المتعددة .

2. ابراز المنجز الثقافي والفكري المتميز لبغداد ، والذي صاغته أيادٍ متنوعة الانتماءات .

3. تعزيز الثقة بالتاريخ الباهر لمدينة بغداد .

محاور المؤتمر

· المحور الأول : شهادات التعايش الثقافي والفكري ( كتب الرحالة العرب والأجانب الحديثة أنموذجاً ) .

· المحور الثاني : التعايش الاجتماعي والفكري في المصادر المحلية لبغداد .

· المحور الثالث : التراث الشعبي البغدادي شاهدٌ على التعايش المجتمعي .

شروط المشاركة

1. ان يلتزم الباحث بالمنهج العلمي الرصين ، والبحث الجاد القائم على النقد والتحليل ، ويتجاوز السرد للأحداث التاريخية ، ويعدّ ذلك شرطاً لازماً لقبول الأبحاث .

2. ألا يكون البحث منشوراً ، أو مستلاً ، أو مشاركاً فيه بمؤتمر سابق .

3. يقدم بالبحث ملخصاً باللغتين العربية والانكليزية على قرص مدمج (CD) ، على ألا يتجاوز الثلاث صفحات .

4. يقدم الباحث نسخة إلكترونية من بحثه على نظام ( Word ) بخط Simplified Arabic وبحجم ( 14 ) ، على ألا يتجاوز البحث ( 25 ) صفحة ، مع سيرة علمية للباحث .

5. يسلم البحث يدوياً إلى اللجنة التحضيرية أو عن طريق البريد الالكتروني :

Historyiraqia2019@gmail.com

6. أن يكون البحث ضمن أحد محاور المؤتمر .

7. لا يزيد عدد المشاركين عن اثنين في البحث الواحد .

8. تنشر البحوث المشاركة في عدد خاص من مجلة ( مداد الآداب ) .

9. آخر موعد لاستلام البحوث كاملة بتاريخ 15 / 3 / 2020 ، ويتم الاعلام بقبولها من عدمه بتاريخ 25 / 3 / 2020 .

استمارة المشاركة

اسم الباحث :

الجامعة / المركز :

الكلية / المعهد :

القسم :

الشهادة :

الاختصاص :

اللقب العلمي :

عنوان البحث :

البريد الإلكتروني :

رقم الهاتف :

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