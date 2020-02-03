روحاني: أمريكا اغتالت زعيم الحرب على الإرهاب في المنطقة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لدى استقباله منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الاثنين، 3 شبط 2020، إن الولايات المتحدة اغتالت زعيم الحرب على الإرهاب في المنطقة، في إشارة إلى قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أميركية ببغداد الشهر الماضي.

وأكد روحاني، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية: اغتالت الولايات المتحدة زعيم الحرب على الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن سياسات الولايات المتحدة تجاه دول المنطقة محكوم عليها بالفشل.

وتابع روحاني، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الإيراني، قوله إنه لا تزال إيران مستعدة للتفاعل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا، وكلما التزم الجانب المقابل بالكامل بالتزاماته، ستعود إيران إلى التزاماتها.