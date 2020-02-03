سيادة المطران عطا الله حنا : ” القضية الفلسطينية هي قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وكافة الاحرار من ابناء امتنا العربية وشعوب العالم ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن المسيحية في بلادنا ليست بضاعة مستوردة من الغرب كما ان المسيحيين في ارضنا المقدسة ليسوا من مخلفات حملات الفرنجة الصليبية كما يسميها البعض فنحن اصيلون في انتماءنا لهذه الارض والتي منها انطلقت الرسالة المسيحية الى مشارق الارض ومغاربها .

ارضنا هي ارض الميلاد والفداء والقيامة والنور والبركة ومن يتحدثون عن القدس لا يحق لهم يتجاهلوا بعدها المسيحي واهميتها في الديانة المسيحية باعتبارها القبلة الاولى والوحيدة للمسيحيين في بلادنا وفي عالمنا .

القدس مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث وهي المدينة التي تحتضن اهم المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى وكنيسة القيامة ولذلك فإنني ادعو مسيحيي بلادنا بان يتمسكوا بعراقة انتماءهم وجذورهم العميقة في تربة هذه الارض المقدسة والا يستسلموا للمؤامرات الخبيثة التي تحاك هنا وهناك بهدف تهجيرهم والغاء وجودهم في هذه البقعة المباركة من العالم .

ان افراغ بلادنا من مسيحييها انما هي خسارة لكل الشعب الفلسطيني وليس فقط لكنائسنا ومسيحيينا ولذلك فإننا ندعو الى تكريس خطاب المحبة والاخوة والوحدة الوطنية ورفض اي خطاب تكفيري اقصائي ايا كان شكله وايا كان لونه .

ان المستفيد الحقيقي من الظاهرة الداعشية المقيتة وظاهرة التطرف والتكفير انما هو الاحتلال الذي يريدنا ان نكون مشرذمين مفككين ونحن بدورنا لن نكون كذلك ولن نسمح لدعاة الفتن والطائفية الذين نعرف جيدا من يوجههم ومن يمولهم بتمرير اجنداتهم المعادية الخبيثة في مجتمعنا الفلسطيني .

نقول بأن المسيحيين في بلادنا ليسوا اقلية في وطنهم وان كانوا قلة في عددهم بسبب ما ألم بهم وبشعبهم ولا يجوز للمسيحيين ان ينظروا الى انفسهم وكأنهم طائفة منعزلة عن محيطها الوطني فنحن لسنا طائفة او اقلية او جالية في بلادنا بل نحن فلسطينيون هكذا كنا وهكذا سنبقى ولا يجوز للمسيحي ان يتخلى عن انتماءه الوطني وان يتقوقع لان في هذا خدمة لاجندات معادية لا تريد الخير للفلسطينيين مسيحيين ومسلمين كما ولا تريد الخير لامتنا العربية بأسرها .

نقول للمسيحيين الباقين في هذه الارض المقدسة لا تخافوا اذا ما شاهدتم انكم قلة في عددكم فهذه القلة يجب ان تكون ملحا وخميرة لهذه الارض ومصدر خير وبركة لهذا الشعب .

نرفض المشاريع الاستعمارية التي هدفها تصفية القضية الفلسطينية هذه القضية التي نعتبرها قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وقضية كافة الاحرار من ابناء امتنا وعالمنا .

ان فلسطين هي وطن يجمعنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد ولا مكان في بلادنا للكراهية والتطرف والفتن المذهبية فأرضنا ارض السلام والمحبة والاخوة وبوحدتنا وتضامننا نكون اقوياء في مواجهة المشاريع الاستعمارية الاسرائيلية والامريكية والتي تستهدفنا كفلسطينيين مسيحيين ومسلمين كما انها تستهدف قدسنا ومقدساتنا واوقافنا الاسلامية والمسيحية .

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم وفدا مسيحيا من مدينة بيت لحم .