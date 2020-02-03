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صلاح يقتحم صدارة قائمة ارقام الاهداف القياسية ويهدد رونالدو وميسي

تتواصل المقارنات بين نجم ليفربول محمد صلاح والبرتغالي رونالدو والارجنتني ميسي، في المسابقات والجوائز الدولية التي تمنح لابرز نجوم كرة القدم في العالم .

ورصد إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن صلاح يحتل المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعب على أرض ملعب فريقه في الدوريات الخمسة الكبرى، في الفترة منذ صيف عام 2017 (تاريخ انضمام صلاح لليفربول) وحتى الآن، وذلك بعد هدفيه الأخيرين في مرمى ساوثهامبتون.

وسجل الدولي المصري 44 هدفا على ملعب “أنفيلد”، معقل فريقه ليفربول، خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم مركز الوصافة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني (44 هدفا).

ويأتي اللاعبان خلف الأرجنتيني ميسي، الذي سجل 51 هدفا في “كامب نو”، ملعب فريقه برشلونة، لكنهما يتفوقان على رونالدو صاحب الـ42 هدفا، والذي سجل قسطا مهما منها في ملعب “سانتياغو برنابيو”، معقل فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، فيما سجل القسط الآخر في ملعب “يوفنتوس”، الذي انضم إليه صيف عام 2018.

يذكر أن صلاح، الذي توج في الموسمين الأخيرين بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل المركز الثالث قي ترتيب هدافي البريمير ليغ لهذا الموسم، برصيد 14 هدفا، خلف المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (17 هدفا)، والوصيف سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي (16 هدفا).

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