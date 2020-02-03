فاليتا … مقاطع شعرية

1

تهرع لثقب الدبوس

ملاقط

بحجم الصخور العسلية

صخور فاليتا …

2

تنشد الدبابيس وملقط

نشيد الاجنحة العسلية

اجنحة فاليتا …

3

ملقط ودبوس يبحثان عن جهات

الجهات التي تصلها الريح

الجهات العسلية التي تراسل الماء

جهات فاليتا …

4

في وسط القصيدة

دبوس في أخمص السطح يرفض السقوط

ملقط يرفع خيام التبغ مع الكسرة والشحم وفاليتا

5

من فك ملقط وعين دبوس

يطالع العشق الفصل الاخر

الحرف كعادته يمدح يومياته المشحونة بالرطوبة ورائحة الدخان

لا مانع عنده من التملق

فلا وطن له

العادة جعلته يفعل هذا لا الرغبة

وحدها من تعيده للكلمة

فاليتا …

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب