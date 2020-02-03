ماهي خيارات العراقيين في المرحلة الراهنة؟

بقلم الدكتور احمد العامري

ان هذا السؤال يعد واحدا من اهم الاسئلة التي تواجة الشعب العراقي في هذة المرحلة من تاريخة الحديث خاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعرض لها العراق وعصفت في جوانب عديدة منه وجعلت العراقيين يعيشون مراحل ولحظات تاريخية فاصلة مع مجابهة جميع الفرضيات والاحتمالات المحسوبة وتلك الغير المتوقعة التي يمكن ان تكون فاصلة او تتحول الى الحياة من عدمها. ان مثل هذا التساؤل الخطير الذي وضعناه عنوانا لمقالنا هذا قد اجاب عنه الدكتور منقذ محمد داغر في برنامجة( رايكم مع منقذ) الذي يعرض من قناة التغيير الفضائية ويحظى بمشاهدة جماهيرية واسعة حيث اكد الباحث الدكتور منقذ ان العراقيين امام خيارين لا ثالث لهما اما ان يتعايش العراقيون واما ان يحصل بينهم الاصطدام مشيرا الى ان العراقيين اما ان يعيشوا بعضهم مع البعض ويفهموا بعضهم البعض وانما لا سامح الله يحصل التصادم والاختلاف والفرقة كما كان عبر مراحل زمنية ومختلفة. ويرى الدكتور منقذ انه رغم اهمية المصالحة الوطنية ومفاهيم مشابهة من امثال التسامح لكنه يميل الى الاعتقاد ان التعيش بين اطياف الشعب العراقي هو الاهم حيث يتعين علينا ان نعيش كشعب واحد بغض النظر عن بعض الاختلافات الفكرية والايديولوجية والاجدر بنا ان نفهم بعضنا البعض بروح من التضحية والايثار. ودعا الى العمل الدؤوب الى تجسير الفجوة وعدم الثقة مابين العراقيين للوصول الى التفاهمات المشترك وفهم مايريدة كل طرف من الاطراف سواء اكان هذا الكل اسلاميا اومتدينا او علمانيا او مسلما او مسيحيا او صابئا وشدد الدكتور منقذ على اهمية معرفة ماذا نريد وكيف نفكر. ان المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق تتطلب نوعا من تجاوز ونكران الذات من اجل مصلحة الوطن والوصول به الى بر الامان والتقدم واسعاد الشعب العراقي بعد السنوات العجاف التي مرت عليه.