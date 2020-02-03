بسم الله الرحمن الرحيم

(متظاهري تشرين..بلا هوية هزمهم..من لديهم هوية).. الصدريين والولائيين هزموا (الشيعة العرب)

الانتصار لا يعتمد على من يملك الحق او الباطل.. الانتصار يعتمد على من لديه (هوية تملك مشروع وقيادة وتنظيم وقوة مسلحة).. فلو تجمع مليون مظلوم بلا قيادة ولا تنظيم ولا مخلب مسلح ولا هدف ولا بديل عن من يثورون عليهم.. ستكون هزيمتهم ماحقة.. امام 10 الاف ظالم فقط يملكون تنظيم وقيادة ومشروع وقوة مسلحة.. (فكم فئة قلية هزمت فئة كبيرة) السؤال كيف؟؟ الجواب الفئة القليلة منظمة وتعرف ماذا تريد.. امام فئة كبيرة بلا هوية وبالتالي بلا قيادة ولا مشروع ولا مخلب مسلح.. بالطبع ستهزم الفئة الاكبر امام الفئة الاصغر.. (لذلك نجد مليشة القبعات الزرقاء الاجرامية الصدرية.. بمجرد تواثي هاجموا المتظاهرين بعد ان اندسوا بينهم ليقمعون المتظاهرين السلميين الذين بالغوا بسليمتهم حتى استضعوا انفسهم)..

فمتظاهري تشرين بوسط وجنوب العراق حيث موطن الاكثرية الشيعية العربية.. ومع ذلك لم نجد المتظاهرين يقدمون (مشروع بديل عن النظام الحاكم بالخضراء). .ولم (يؤسسون قوة مسلحة نظامية تخيف من يتجرأ عليهم).. ولم (يتبنون هوية لهم توحد شعب وسط وجنوب الرافدين) كشيعة عرب.. واصبحوا بدل كل ذلك مجرد (جموع متفرقة بساحات اعتصامات محافظات وسط وجنوب) بلا قيادة ولا مشروع.. ولا تنظيم مسلح.. يحميهم من الذين يعتدون عليهم.. ومن الذين يضربونهم من داخلهم..

فاعداء تظاهرات انتفاضة تشرين بوسط وجنوب الرافدين.. نزلوا بهويتهم.. (الصدرية والولائية).. رغم هم اي الصدرية والولائية اقلية بين المكون الشيعي العربي.. لكن لديهم غرفهم الاقتصادية ومليشياتهم المسلحة واحزابهم وممثليهم بالعملية السياسية .. وقياداتهم..

فكان المفروض على الشيعة العرب ان لا يتخلون عن هويتهم (كشيعة عرب)

وكان عليهم يطرحون مشروع وقضية تنطلق من هموم ومصالح ابناء وسط وجنوب منطقة العراق من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. (فالمبالغة بطرح المصطلح المائع العراقية، ونموت ويحيى العراق) بضائعة كاسدة لا يرفعها الا الفاشلين العاجزين.. فعن اي عراقية وعن اي بالروح بالدم نفديك يا عراق، ثم تريدون يا متظاهرين تزايدون على من بهذه الشعارات؟.. فاليس الفاسدين وكتلهم السياسية وتياراتهم.. كالصدريين والولائيين ايضا يرفعون هذه الشعارات النشاز.. التي لا يشترونها بفلس..

والاكراد هويتهم كوردية ومشروعهم استقلال كوردستان ولديهم قوة مسلحة البشمركة كقوة دافع عن شعب كوردستان، والسنة العرب اعتصاماتهم انطلقت من هويتهم (تهميش السنة العرب).. والصدريين نزلوا بهوية (صدرية).. والولائيين هويتهم ولائية.. وكلاهما لديهم مليشيات مسلحة (سرايا السلام- القبعات الزرق) و(مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل، كبدر والعصائب وحزب الله والنجباء.. الخ)..

وهنا نطرح تساؤلات وومضات بخصوص التظاهرات:

1. (لمحمد توفيق علاوي) تقول (ما تحقق من انجازات عظيمة).. اين هذه الانجازات العظيمة يا( علاوي) الفساد..سوء الخدمات..الفوضى..هيمنة ايران انهيار القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والصحية والبنى التحتية.. الخ من الكوارث اذا تعتقد انكم حققتم كطبقة سياسية فاسدة انجازات. فهنا المصيبة.

2. سؤال (لاياد جمال الدين) ..: اتباع مقتدى دخلوا بهوية صدريين، السنة العرب اعتصموا بهويتهم (تهميش السنة)، الاكراد استفوا بهويتهم (استقلال كوردستان)، اتباع خامنئي حاكم ايران هويتهم ولائية.. السؤال انتم المتظاهرين كشيعة عرب.. (لماذا لا تتبنون مشروع سياسي شيعي عربي) اساسه اقليم وسط وجنوب وجعل النجف كالفتيكان.. وتاسيس قوة مسلحة من ابناء اقليم وسط وجنوب للدافع عن انفسكم وحماية ارضكم (اقليمكم)..

3. تناقضك يا اياد جمال الدين يحيرني (رغم متابعتي لك واعجابي بكثير من افكارك) ).. ولكن تناقضك بقضية بشار الاسد تحيرني (فانت ضد ايران..وتدعم بشار الاسد والبعث المجرم بسوريا) فنحن نفهم انت ضد النظام السياسي الفاسد بالعراق وضد ايران الداعم لنظام بغداد .. ولكن مع بشار الاسد ما وراء هذا الخلل.. هل لولاءك لخرائط البريطانيين بسايكيس بيكو وما بعدها..

4. لمحمد توفيق علاوي..شخبار تغريدة اياد جمال الدين.. شخبار سيارة المرسيديك.. جنابكم من زمان تعرف اين تؤكل الكتف .. وتهدي سيارات مارسيديس؟؟ عوائل من بقايا العثمانيين والعهد الملكي كال علاوي وال الجلبي وال بحر العلوم وال الصدر وال الحكيم..الخ.. ذوي الاصول الاجنبية.. تحكمت بالعراق وشيعته العرب وارسلتهم للهاوية.

5. (الصدريين).. ) يريدون اخصاء الشيعة العرب) بالعراق نيابة عن ايران وال الصدر اللبنانيي الاصل هذه هي اخلاق ال الصدر واتباعهم .. (ال الصدر جذبوا سوء المتاع من لصوص وحرامية كحزب الدعوة والتيار الصدري) وغيرهم.. ليجندوهم ضد ابناء الشعوب العراقية.. وخاصة ضد الشيعة العرب.

6. السؤال للذين يدافعون عن نظام الخضراء.. (حالكم حال القبيح الذي يظن انه جميل والاخرين قبيحين).. يعني (حكمكم يا شيعة ماما طهران.. ما هو الذي فيه افضل من الوضع بزمن صدام)؟ الفساد المالي والاداري مرعب، سوء خدمات، حروب وكوارث، زج خيرة شباب العراق بالمستنقعات الخارجية بسوريا وغيرها.. جر الصراع لداخل العراق لخدمة ايران.. وزج العراق بصراعات مع امريكا كما جرنا اليها المقبور صدام.. والخاسر هو العراق وشيعته العرب.

7. تسليح صدام معظمه روسي.. وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير ثم ياتي بطران ويتهم امريكا (بانها دعمت صدام)؟؟ صدك الغباء موهبة.

8. يتبعون ايراني (السستاني) ويتبعون ايراني (خامنئي)).. ثم يقولون: لماذا نهضت ايران وضعف العراق) جوابنا.. يا غبي.. انت تتبع ايرانيين اضعفوا العراق لصالح ايران.ثم تلقي اللوم على امريكا التي حررتك من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003 في وقت خامنئي ايران كان يقيم علاقات مع صدام.

9. بعد ما وجدت من يمجد (بعادل عبد المهدي).. رغم اجرامه وفشله.. عليه لا الوم بعد اليوم اي سني وبعثي (يمجد بصدام) رغم جرائمه وحروبه ودكتاتوريته كذلك اليوم نجد شيعة ماما طهران لعنهم الله .. منهم من يمجد بالمالكي رغم فساده وعنترياته.. وتسببه بخسران ثلث العراق بيد الارهاب.. ومنهم من يمجد بعادل عبد المهدي رغم قتله للمتظاهرين وفساد حكمه وعمالته لايران.

10. اضحك.. عندما تسمع احد (قطيع مقتدى الصدر.. ينصح العراقيين) يا صدري انت مجرد ذيل..يقول لك مقتدى الصدر ديخ.. اديخ.. ديخ مرة ثانية.. اديخ.. هسة اللي يسمعكم يظن انك عندك عقل. .ما يعرف انت اصلا عايفة بدولاب بيتك .. ومقتدى يفكر نيابة عنكم ابو الجكسارات والطائرات الخاصة.

11. دعاء مظلوم الله يحرق قلوبكم على الصدر..كما حرقتم قلوب الشيعة الجعفرية على الشهيد عبد المجيد الخوئي رحمه الله وكما حرقتم قلوب عشرات الاف من الامهات والاباء بقتلكم ابناء العراق على الهوية.. وكما حرقتم قلوب عوائل الشيعة بخطف ابناءهم مقابل الفدية يا عصابات الطائفة الصدرية المنحرفة.

………………………

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

بسم الله الرحمن الرحيم

(متظاهري تشرين..بلا هوية هزمهم..من لديهم هوية).. الصدريين والولائيين هزموا (الشيعة العرب)

الانتصار لا يعتمد على من يملك الحق او الباطل.. الانتصار يعتمد على من لديه (هوية تملك مشروع وقيادة وتنظيم وقوة مسلحة).. فلو تجمع مليون مظلوم بلا قيادة ولا تنظيم ولا مخلب مسلح ولا هدف ولا بديل عن من يثورون عليهم.. ستكون هزيمتهم ماحقة.. امام 10 الاف ظالم فقط يملكون تنظيم وقيادة ومشروع وقوة مسلحة.. (فكم فئة قلية هزمت فئة كبيرة) السؤال كيف؟؟ الجواب الفئة القليلة منظمة وتعرف ماذا تريد.. امام فئة كبيرة بلا هوية وبالتالي بلا قيادة ولا مشروع ولا مخلب مسلح.. بالطبع ستهزم الفئة الاكبر امام الفئة الاصغر.. (لذلك نجد مليشة القبعات الزرقاء الاجرامية الصدرية.. بمجرد تواثي هاجموا المتظاهرين بعد ان اندسوا بينهم ليقمعون المتظاهرين السلميين الذين بالغوا بسليمتهم حتى استضعوا انفسهم)..

فمتظاهري تشرين بوسط وجنوب العراق حيث موطن الاكثرية الشيعية العربية.. ومع ذلك لم نجد المتظاهرين يقدمون (مشروع بديل عن النظام الحاكم بالخضراء). .ولم (يؤسسون قوة مسلحة نظامية تخيف من يتجرأ عليهم).. ولم (يتبنون هوية لهم توحد شعب وسط وجنوب الرافدين) كشيعة عرب.. واصبحوا بدل كل ذلك مجرد (جموع متفرقة بساحات اعتصامات محافظات وسط وجنوب) بلا قيادة ولا مشروع.. ولا تنظيم مسلح.. يحميهم من الذين يعتدون عليهم.. ومن الذين يضربونهم من داخلهم..

فاعداء تظاهرات انتفاضة تشرين بوسط وجنوب الرافدين.. نزلوا بهويتهم.. (الصدرية والولائية).. رغم هم اي الصدرية والولائية اقلية بين المكون الشيعي العربي.. لكن لديهم غرفهم الاقتصادية ومليشياتهم المسلحة واحزابهم وممثليهم بالعملية السياسية .. وقياداتهم..

فكان المفروض على الشيعة العرب ان لا يتخلون عن هويتهم (كشيعة عرب)

وكان عليهم يطرحون مشروع وقضية تنطلق من هموم ومصالح ابناء وسط وجنوب منطقة العراق من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. (فالمبالغة بطرح المصطلح المائع العراقية، ونموت ويحيى العراق) بضائعة كاسدة لا يرفعها الا الفاشلين العاجزين.. فعن اي عراقية وعن اي بالروح بالدم نفديك يا عراق، ثم تريدون يا متظاهرين تزايدون على من بهذه الشعارات؟.. فاليس الفاسدين وكتلهم السياسية وتياراتهم.. كالصدريين والولائيين ايضا يرفعون هذه الشعارات النشاز.. التي لا يشترونها بفلس..

والاكراد هويتهم كوردية ومشروعهم استقلال كوردستان ولديهم قوة مسلحة البشمركة كقوة دافع عن شعب كوردستان، والسنة العرب اعتصاماتهم انطلقت من هويتهم (تهميش السنة العرب).. والصدريين نزلوا بهوية (صدرية).. والولائيين هويتهم ولائية.. وكلاهما لديهم مليشيات مسلحة (سرايا السلام- القبعات الزرق) و(مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل، كبدر والعصائب وحزب الله والنجباء.. الخ)..

وهنا نطرح تساؤلات وومضات بخصوص التظاهرات:

1. (لمحمد توفيق علاوي) تقول (ما تحقق من انجازات عظيمة).. اين هذه الانجازات العظيمة يا( علاوي) الفساد..سوء الخدمات..الفوضى..هيمنة ايران انهيار القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والصحية والبنى التحتية.. الخ من الكوارث اذا تعتقد انكم حققتم كطبقة سياسية فاسدة انجازات. فهنا المصيبة.

2. سؤال (لاياد جمال الدين) ..: اتباع مقتدى دخلوا بهوية صدريين، السنة العرب اعتصموا بهويتهم (تهميش السنة)، الاكراد استفوا بهويتهم (استقلال كوردستان)، اتباع خامنئي حاكم ايران هويتهم ولائية.. السؤال انتم المتظاهرين كشيعة عرب.. (لماذا لا تتبنون مشروع سياسي شيعي عربي) اساسه اقليم وسط وجنوب وجعل النجف كالفتيكان.. وتاسيس قوة مسلحة من ابناء اقليم وسط وجنوب للدافع عن انفسكم وحماية ارضكم (اقليمكم)..

3. تناقضك يا اياد جمال الدين يحيرني (رغم متابعتي لك واعجابي بكثير من افكارك) ).. ولكن تناقضك بقضية بشار الاسد تحيرني (فانت ضد ايران..وتدعم بشار الاسد والبعث المجرم بسوريا) فنحن نفهم انت ضد النظام السياسي الفاسد بالعراق وضد ايران الداعم لنظام بغداد .. ولكن مع بشار الاسد ما وراء هذا الخلل.. هل لولاءك لخرائط البريطانيين بسايكيس بيكو وما بعدها..

4. لمحمد توفيق علاوي..شخبار تغريدة اياد جمال الدين.. شخبار سيارة المرسيديك.. جنابكم من زمان تعرف اين تؤكل الكتف .. وتهدي سيارات مارسيديس؟؟ عوائل من بقايا العثمانيين والعهد الملكي كال علاوي وال الجلبي وال بحر العلوم وال الصدر وال الحكيم..الخ.. ذوي الاصول الاجنبية.. تحكمت بالعراق وشيعته العرب وارسلتهم للهاوية.

5. (الصدريين).. ) يريدون اخصاء الشيعة العرب) بالعراق نيابة عن ايران وال الصدر اللبنانيي الاصل هذه هي اخلاق ال الصدر واتباعهم .. (ال الصدر جذبوا سوء المتاع من لصوص وحرامية كحزب الدعوة والتيار الصدري) وغيرهم.. ليجندوهم ضد ابناء الشعوب العراقية.. وخاصة ضد الشيعة العرب.

6. السؤال للذين يدافعون عن نظام الخضراء.. (حالكم حال القبيح الذي يظن انه جميل والاخرين قبيحين).. يعني (حكمكم يا شيعة ماما طهران.. ما هو الذي فيه افضل من الوضع بزمن صدام)؟ الفساد المالي والاداري مرعب، سوء خدمات، حروب وكوارث، زج خيرة شباب العراق بالمستنقعات الخارجية بسوريا وغيرها.. جر الصراع لداخل العراق لخدمة ايران.. وزج العراق بصراعات مع امريكا كما جرنا اليها المقبور صدام.. والخاسر هو العراق وشيعته العرب.

7. تسليح صدام معظمه روسي.. وروسيا رفضت اسقاط صدام حتى النفس الاخير ثم ياتي بطران ويتهم امريكا (بانها دعمت صدام)؟؟ صدك الغباء موهبة.

8. يتبعون ايراني (السستاني) ويتبعون ايراني (خامنئي)).. ثم يقولون: لماذا نهضت ايران وضعف العراق) جوابنا.. يا غبي.. انت تتبع ايرانيين اضعفوا العراق لصالح ايران.ثم تلقي اللوم على امريكا التي حررتك من طغيان 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة عام 2003 في وقت خامنئي ايران كان يقيم علاقات مع صدام.

9. بعد ما وجدت من يمجد (بعادل عبد المهدي).. رغم اجرامه وفشله.. عليه لا الوم بعد اليوم اي سني وبعثي (يمجد بصدام) رغم جرائمه وحروبه ودكتاتوريته كذلك اليوم نجد شيعة ماما طهران لعنهم الله .. منهم من يمجد بالمالكي رغم فساده وعنترياته.. وتسببه بخسران ثلث العراق بيد الارهاب.. ومنهم من يمجد بعادل عبد المهدي رغم قتله للمتظاهرين وفساد حكمه وعمالته لايران.

10. اضحك.. عندما تسمع احد (قطيع مقتدى الصدر.. ينصح العراقيين) يا صدري انت مجرد ذيل..يقول لك مقتدى الصدر ديخ.. اديخ.. ديخ مرة ثانية.. اديخ.. هسة اللي يسمعكم يظن انك عندك عقل. .ما يعرف انت اصلا عايفة بدولاب بيتك .. ومقتدى يفكر نيابة عنكم ابو الجكسارات والطائرات الخاصة.

11. دعاء مظلوم الله يحرق قلوبكم على الصدر..كما حرقتم قلوب الشيعة الجعفرية على الشهيد عبد المجيد الخوئي رحمه الله وكما حرقتم قلوب عشرات الاف من الامهات والاباء بقتلكم ابناء العراق على الهوية.. وكما حرقتم قلوب عوائل الشيعة بخطف ابناءهم مقابل الفدية يا عصابات الطائفة الصدرية المنحرفة.

………………………

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم