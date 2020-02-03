مقتل مدني كوردي واصابة آخران في قصف تركي على ريف عفرين‎

لقي مدني كوردي , اليوم الاثنين , مصرعه وأصيب آخران في قصف للجيش التركي وميليشياته بالمدفعية الثقيلة على بلدة شيراوا بريف عفرين في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) .

وقال مصدر إعلامي كوردي من المنطقة: إن ” الجيش التركي وميليشياته قصفوا مواقع الوحدات الكوردية في قرية اقبية في بلدة شيراوا، ما أسفر عن مقتل المواطن علي ملا وإصابة شخصين آخرين بجروح “.

وأضاف أن ” المدفعية التركية أيضا استهدفت المواقع الكوردية في كفرناها, تل رفعت , منغ ، ومرعناز بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ” .

وأشار المصدر إلى أن ” الوحدالت الكوردية بدورها ردت على مصادر النيران في عفرين واعزاز ” .

وكانت الميليشيات الموالية للجيش التركي قد شنت، صباح يوم السبت، هجوماً على مواقع الوحدات الكوردية والروس والنظام في جبهة حلب الشرقية في عملية عسكرية سمتها بمعركة «العزم المتوقد».