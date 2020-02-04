اجتماع لبحث مشاركة العراق في اكسبو 2020 دبي

عقدت اللجنة المشرفة على المشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي اجتماعاً اليوم الاثنين لاستعراض هذه المشاركة.

وقالت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة في بيان إن “اللجنة المشرفة على المشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي عقدت اجتماعاً في دائرة العلاقات الثقافية العامة، لغرض استعراض المادة الفلمية الخاصة بمشاركة دوائر وزارة الثقافة والسياحة والاثار في هذا المحفل الدولي”.

وأضاف البيان أنه “شارك في الاجتماع المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي والمدير العام لدائرة العلاقات الثقافية فلاح العاني فضلاً عن المدير العام دائرة المرافق السياحية محمد العبيدي”.

ولفت البيان أن “الفنيين استعرضوا افلاماً وصوراً كمادة (رشيز) تخص دوائر الوزارة في مجمل تشكيلاتها” مشيراً الى أن “المشاركين اتفقوا في الاجتماع على اختصار المواد وبما يضمن أن تكون الصورة واضحة وبأقل المفردات من أجل إيصال رسالة الوزارة في هذا المحفل”.