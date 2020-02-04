Posted on by

الامم المتحدة تدعو لحماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق، الاثنين، الى حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف، معتبرة أن التهديدات ضد الذين يعبرون عن ارائهم تقوض الزخم نحو تلبية المطالب.

وقالت البعثة في بيان لها إنه “يجب حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف او تهديد”.

وأضافت أن “التهديدات ضد اولئك الذين يعبرون عن ارائهم تقوض الزخم نحو تلبية مطالب الشعب الشرعية واطالة الازمة”.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close