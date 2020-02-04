الامم المتحدة تدعو لحماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق، الاثنين، الى حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف، معتبرة أن التهديدات ضد الذين يعبرون عن ارائهم تقوض الزخم نحو تلبية المطالب.

وقالت البعثة في بيان لها إنه “يجب حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف او تهديد”.

وأضافت أن “التهديدات ضد اولئك الذين يعبرون عن ارائهم تقوض الزخم نحو تلبية مطالب الشعب الشرعية واطالة الازمة”.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.