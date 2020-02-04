البياتي: عراقيون يستغيثون بالحكومة لإجلائهم من ووهان منذ أسبوعين دون تحرك حقيقي

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الاثنين، إن 66 عراقياً بينهم نساء وأطفال في مدينة ووهان الصينية “الموبوءة” يستغيثون بالحكومة منذ أسبوعين لإجلائهم من المدينة، دون تحرك حكومي “حقيقي” حتى الآن.

وذكر البياتي في بيان أن “66 مواطناً عراقياً بينهم أطفال ونساء في مدينة ووهان الصينية يستغيثون بالحكومة العراقية منذ أسبوعين لإجلائهم من المدينة الموبوءة كما فعلت كل الدول احتراماً وحرصاً على مواطنيها، ولا يوجد أي تحرك حقيق حتى الآن”.

وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية دعت، الأحد، الحكومة إلى إعادة طلبة الدراسات العليا العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية إلى العراق، مبينةً أنهم محتجزون في منازلهم منذ أكثر من أسبوعين.