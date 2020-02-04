الزراعة تؤكد منع صيد الأسماك تزامنا مع بدء موسم التكاثر

أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، عن منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها بين المحافظات تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية كافة من اجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية في البلد.

وقالت الوزارة في بيان لها انه “تقرر منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها بين المحافظات تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية”.

واضافت الوزارة ان “القرار منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها في محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية والنجف الاشرف للفترة من 15/2 ولغاية 15/4 ومحافظات بغداد، ديالى، صلاح الدين، الانبار، بابل، كربلاء المقدسة وواسط للفترة من 1/3 ولغاية 1/5، فضلا عن محافظات كركوك، ونينوى للفترة من 1/4 ولغاية 1/7/2020”.

واشارت الوزارة الى انه “تم استثناء كافة الأسماك البحرية والمزارع السمكية الكارب العادي، الكارب العشبي والكارب الفضي من هذا القرار”، مؤكدة انه “سوف يترتب على المخالف لهذه التعليمات عقوبات قانونية”.

واكدت ان “القرار للمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية في العراق”.

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت عن حظر استيراد 23 منتجا زراعيا فضلا عن حظر استيراد البيض والدجاج والاسماك لوفرتها محليا.