اللجنة المالية: عجز الموازنة يتجاوز الـ 48 تريليون وعلاوي سيعيد النظر بها

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن العجز المالي في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي والذي تجاوز الـ 48 تريليون دينار، منوهة الى أن حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ستعيد النظر بها.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه إن “رئيس الوزراء المكلف لديه باع طويل في السياسة المالية والنقدية في البلد، فيمكن إعادة النظر بالموازنة التي فيها عجز مالي كبير يتجاوز الـ 48 تريليون دينار”.

وأضاف، أن “الحكومة الجديدة ستقوم بمعالجة العجز المالي من خلال إعادة النظر ببعض الفقرات”، لافتا الى أن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لا يمكنه إقرار الموازنة وارسالها الى البرلمان، إلا بعد التصويت على كابينته الوزارية وبرنامج حكومته”.

وتابع أنه “بعد تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة على أعضاء الحكومة الجديدة والمنهاج الوزاري، يمكن لحكومة علاوي مناقشة الموازنة وارسالها الى مجلس النواب”، منوها الى أن “علاوي لديه ملاحظات عديدة على الكثير من الأمور المالية والاقتصادية في الدولة، ويمكن معالجة جميع المشاكل بفترة وجيزة أو على شكل مراحل.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، امس الاول السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.