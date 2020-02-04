المالية: رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل ولا تأخير في توزيعها

أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن رواتب جميع موظفي الدولة “مؤمنة بشكل كامل”، مشيرةً إلى عدم وجود تأخير في توزيعها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث الإعلامي ل‍مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أن “الوزارة مولت جميع المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية”.

وأضاف المتحدث، بحسب “واع”، أن “رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد تأخير في توزيعها”، مشيراً إلى أن “الوزارة تتابع بشكل مستمر ويومي هذا الموضوع وتحرص على أن يتسلم موظفو الدولة رواتبهم بالموعد المقرر”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي حمّل، أمس الأول السبت، حكومة تصريف الأعمال مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، مؤكداً على ضرورة صرفها بأسرع وقت لتماس تلك الرواتب مع حياة ومعيشة المواطنين.