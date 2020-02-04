تعليمات تمويل الموظفين والمواطنين بمبلغ 25 مليون دينار

اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الاثنين، عن اصدار تعليمات تمويل مرابحة شراء السلع للموظفين والمواطنين وبمبلغ 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان له ان “الضوابط تتضمن الحد الاعلى للتمويل بالنسبة لموظفي الدولة والزبائن بصورة عامة 25 مليون دينار لشراء سلع وبمدة سداد تصل الى 5 سنوات وبنسبة مرابحة ( فائدة) 5% سنويا، مع تقديم كفيل ضامن من موظفي الدولة على ان يتناسب انصاف صافي راتبه مع القسط الشهري”.

وتابع اما “بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف فأن الحد الاعلى لتمويل مرابحة شراء السلع هو 35 مليون دينار وبمدة سداد تصل الى 5 سنوات وبنسبة مرابحة( فائدة) ويكون بدون كفيل بضمان راتبه وبما يتلائم مع السن القانوني للاحالة على التقاعد ويشمل ذوي الموظف من الدرجة الاولى بضمان راتب الموظف الموطن”.

واضاف المصرف ان “من التعليمات الاخرى هو ان لايقل عمر طالب التمويل عن 18 عاما، وانه على طالب التمويل فتح وديعة تحت الطلب في احد فروع مصرفنا، ويستحق القسط الاول بعد 30 يوما من تاريخ استلام السلع”.

وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 17/12/2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.