رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لوزير الخارجية البلجيكي، على أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ب‍بغداد، وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفن، وأكد حرص العراق على إقامة علاقات متميزة ومتطورة مع مختلف دول العالم وفقاً لمصالحه الوطنية العليا والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وبحسب البيان فقد اشار رئيس الجمهورية إلى أهمية مساهمة بلجيكا في اعادة إعمار المدن المحررة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مناقشة التطورات والأوضاع الإقليمية والدولية.