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عالية نصيف تنتقد بشدة قيام علاوي بإعطاء وعود لكتل سياسية بتجديد ولاية وزرائها الفاسدين

انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة قيام رئيس الحكومة المكلف
بإعطاء وعود وتعهدات لبعض القوى السياسية بتجديد ولاية وزرائهم الفاسدين، معتبرة ذلك تمرداً على إرادة مجلس النواب والتفافاً على مطالب الشعب بمحاربة الفساد .

وقالت في بيان اليوم :” من المؤسف أن السيد محمد توفيق
علاوي أعطى وعوداً لبعض القوى السياسية بالإبقاء على وزرائهم المعروفين بفسادهم وتعهد بتجديد ولايتهم، وهذه البداية التي لاتبشر بخير تعد تمرداً على إرادة البرلمان والنواب المستجوبين، كما تعد التفافاً واضحاً على إرادة الشعب بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين “.

وبينت نصيف :” ان المجاملات وصداقات لندن يجب أن لاتكون
على حساب الشعب العراقي الذي يطالب بحقوقه، وعلى السيد علاوي أن يتراجع عن هذه التعهدات المخيبة لآمال العراقيين “.

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