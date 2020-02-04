نائب يتوقع ملامح التشكيلة الحكومية ويؤكد: وجود معارضين لعلاوي أمر طبيعي

رجح عضو مجلس النواب عامر الفايز، الاثنين، أن يأتي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بوزراء جدد بعيداً عن المحاصصة مع مراعاة تعدد المكونات والتمثيل العادل لها، معتبراً أن وجود بعض المعارضين لعلاوي هو “أمر طبيعي” في الأنظمة الديمقراطية.

وقال الفايز إن “وجود الرفض والقبول لأية شخصية وعدم الإجماع عليها هو أمر طبيعي في جميع الأنظمة الديمقراطية”، مبيناً أن “النظام الديمقراطي بالعالم يعني حكم الأغلبية، وصحيح أن هناك اعتراضات على تكليف محمد توفيق علاوي لكن بنفس الوقت هناك مؤيدين وداعمين له”.

وأضاف الفايز، أن “علاوي بعد نجاحه باستكمال كابينته الوزارية بشخصيات مهنية وأكاديمية مقبولة من الجماهير، فحينها سنجد وجود قناعات أخرى تضاف لدعمه من بعض المعترضين عليه الآن”، لافتاً إلى أن “علاوي طالب الجماهير باستمرار التظاهر السلمي ليكونوا عوناً له في تخطي المرحلة المقبلة، كي يتخلص من الضغوط السياسية التي قد يحاول البعض إملاؤها عليه وهو يرفضها”.

واستبعد الفايز، “إبقاء علاوي على بعض الوزراء الحاليين في كابينته المقبلة، لأن هذا الأمر إن حصل قد لا يرضي الجمهور”، مرجحاً أن “يأتي علاوي بوزراء جدد بعيداً عن المحاصصة مراعياً في ذلك تعدد المكونات والتمثيل العادل لها، وهذا لا يعني المحاصصة الحزبية والسياسية بل التمثيل المكوناتي واختيار خبرات وكفاءات من المكونات العراقية جميعها”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، أمس الأول السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.