نائب يكشف عن توصيات الاجتماع البرلماني الحكومي بشأن فيروس “كورونا”

كشف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، الاثنين، عن اتخاذ عدة توصيات خلال الاجتماع البرلماني الحكومي بشأن فيروس كورونا، موضحاً أن من بين تلك التوصيات تشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس الوزراء وترتيب اجلاء الطلبة العراقيين من الصين خلال ٤٨ ساعة.

وقال الموسوي في بيان إن “البرلمان استضاف برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم ولجنة الصحة والبيئة البرلمانية الوفد الحكومي المؤلف من وزارة الصحة ووزارة النقل لمناقشة إجراءات الحكومة للوقاية ومنع انتشار فايروس كورونا الجديد إلى داخل العراق”.

وأضاف، أنه “تم اتخاذ مجموعة من التوصيات لإرسالها إلى مجلس الوزراء اليوم ومنها تشكيل لجنة عليا يرأسها رئيس الوزراء وترتيب إجلاء الطلبة العراقيين من الصين خلال ٤٨ (ساعة) وضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير الأدوية والأجهزة والكاميرات الحرارية وبأسرع وقت ممكن، وتشديد وزيادة الاجراءات الوقائية والتوعوية من قبل وزارة الصحة والبيئة العراقية وباقي الوزارات”.