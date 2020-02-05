إستثمار بغداد : مصنع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية يصل الى 70% من نسبة الإنجاز



بعد أن تزايدت الحاجة الى الصناعات الدوائية وأصبحت كحاجتها الى الصناعات الأخرى بإعتبارها أحد مقومات البنى التحتية في أي مجتمع بدأ التوجه اليوم نحو إنشاء هذا النوع من المشاريع والإعتماد على الإستثمار في تحقيق ذلك . ومن هذه المشاريع ( مصنع إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية ) الذي يعد مكملاً لسلسلة المشاريع الصناعية _ الصحية المنفذة إستثمارياً في العاصمة بغداد والذي يحظى منذ بداية إنشائه بدعم كبير من المؤسسات المعنية بهذا القطاع .

يتألف المعمل الذي قاربت نسب إنجازه الى (70%) من بنايتين أحدهما بطابقين والأخرى بثلاثة طوابق ويضم خطوط إنتاجية متنوعة منها :

_ خط إنتاج الحبوب

_ إنتاج المراهم الطبية

_ إنتاج المضادات الحيوية

_ إنتاج أدوية الأمراض السرطانية

كما يضم المشروع :

_ مخزن

_ مبنى للإدارة

_ مختبر

هذا وقد تم إنشاء المشروع بطرق وأساليب حديثة تضمن عدم طرح المخلفات أو النفايات الخطرة وبالتالي لن يؤدي الى مشاكل بيئية أو صحية في المستقبل كما تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمكائن ومن أفضل المناشئ العالمية حيث تأمل إدارته أن يكون له دور حيوي وإيجابي بين الشركات الدوائية المتطورة وأن يلبي مستوى الطموح ويسد جزء من حاجة السوق للأدوية بدلاً من إستيرادها من خارج البلاد.

يقع المشروع في / ناحية الرشيد _ منطقة عويريج الصناعية

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قسم العلاقات والإعلام

هيئة إستثمار بغداد