اجتماع سري ثلاثي اسرائيلي اماراتي امريكي للتصدي لايران والتطبيع بين ابوظبي وتل ابيب

قال موقع أكسيوس الاخباري الأميركي إن اجتماعا ثلاثيا سريا أميركيا إسرائيليا إماراتيا عقد أواخر العام الماضي بشأن التنسيق الامني والسياسي ولاعلامي ضد إيران، وتناول في نفس الوقت تطبيع العلاقات بين أبو ظبي والكيان الصهيوني.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن الاجتماع الذي عقد في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي في البيت الأبيض يأتي ضمن سلسلة خطوات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسهيل العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وقالت المصادر الأميركية والإسرائيلية إن الاجتماع تضمن مناقشة معاهدة عدم اعتداء بين الإمارات وإسرائيل.

وأضافت أن المعاهدة ستكون خطوة تمهد للانتقال نحو تطبيع العلاقات بين الطرفين، مشيرة إلى أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، كان له الدور الرئيس في هذه المبادرة.

وبحسب موقع أكسيوس الاخباري الامريكي ، فقد حضر الاجتماع مستشار الأمن القومي الأميركي ” روبرت أوبراين ” ونائبه والمسؤول عن ملف إيران ” برايان هوك ” ومساعدته فكتوريا كوتس، بينما قاد الفريق الإسرائيلي مئير بن شبات، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأمن القومي، وحضر عن الإمارات سفيرها لدى واشنطن يوسف العتيبة.

ونقل الموقع الأميركي عن المصادر الإسرائيلية والأميركية أن الاجتماع السري يفسر تغريدة نشرها وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وورد فيها “إصلاح الإسلام: تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق في اليوم التالي على ما ورد في التغريدة بقوله إن حديث الوزير الإماراتي عن تشكيل تحالف عربي إسرائيلي هو ثمرة اتصالات وجهود يجب التكتم عليها في هذه المرحلة.