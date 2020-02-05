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الجنائية المركزية: السجن 15 سنة لمدان بالعمل مع “داعش” الإرهابي

بغداد/ إعلام القضاء

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن 15 سنة لمدان بالانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الارهابية منذ عام 2004″، لافتا إلى أن “المدان عمل على تطوير الاسلحة والمساهمة في تفخيخ العجلات اضافة الى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الارهابي في مدينة الفلوجة”.

وأضاف البيان أن “المدان انضم الى تنظيم داعش الارهابي في عام 2014 وقام بتنفيذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته”.

وتابع البيان أن “المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد المتهم وفق أحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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