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الحكمة: سندعم علاوي ايجابيا لتحقيق ما وعد به

اكد نائب عن تيار الحكمة، الثلاثاء، ان تياره سيكون داعما بشكل ايجابي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لتطبيق ما وعد به الجماهير.

وقال اسعد ياسين المرشدي ان “تيار الحكمة يتعامل بشكل ايجابي مع تكليف محمد توفيق علاوي، وسندعم اي تكليف او خطوة تهدف لحل الازمات”، متوقعا ان “لا تستسلم بعض الكتل وستحاول الضغط على علاوي من اجل الحصول على مكاسب في الحكومة”.

واضاف المرشدي، اننا “سنقف مع التكليف والشخص المكلف بشكل ايجابي، بغية دعمه ضد الكتل الباحثة عن مكاسب من اجل المجئ بحكومة مستقلة وبعيدة عن المحاصصة”، لافتا الى ان “المرجعية والشارع طالبوا بتوفر شروط اساسية بكل مرشح وهي ان يكون قويا ومستقلا ومتحررا من هيمنة الاحزاب ونحن بدورنا سنكون داعمين لرئيس الوزراء المكلف في تحقيق مطالب الشعب العراقي ودعوات المرجعية ولن نضغط عليه بل نساعده في تحقيق ما وعد به الجماهير”.

واكد المرشدي، ان “جميع المكونات العراقية فيها شخصيات تكنوقراط وكفاءات وخبرات ومستقلين”، مشير الى ان “رئيس الوزراء المكلف المساحة الكافية لتمثيل كل شرائح ومكونات العراق، لاننا لانريد حرمان مكون على حساب اخر بذريعة الكفاءات”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، كلف السبت 1 شباط 2020، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

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