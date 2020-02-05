إقرأ لطفا ً السطور التالية ، بتمعن ٍ ، و عمق ٍ و روية ٍ :
” إختر للحكم بين الناس افضــــــــــــــــــــــل رعيتك في نفسك ،
ممن لا تضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق به الأمور ،
ولا تحمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخصوم ،
ولا يتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى في الزلة,
ولا يحصر من المضيء إلى الحـــق إذا عرفــــــــــــــــــــــــــه.
ولا تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف نفسه على طمع.
ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ،
وأوقفهم في الثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ،
وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،
وأصبرهم على تكشف الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور،
وأحرمهم عند اتضاح الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،
ممن لا يزدهيه إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ،
ولا يستمليه إغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ….”.
الإمام علي عليه السلام
مقتطف من وصايا الإمام الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن الإمام علي ع
مع تحيات مترجمه
#الدكتور_صاحب_الحكيم
“ألا قد بلغت ُ اللهم اشهد ؟ ”
لندن
شباط فبراير 02-02-2020
الصديق محمد توفيق علاوي المحترم
إقرأ لطفا ً السطور التالية ، بتمعن ٍ ، و عمق ٍ و روية ٍ :