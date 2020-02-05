الصديق محمد توفيق علاوي المحترم

إقرأ لطفا ً السطور التالية ، بتمعن ٍ ، و عمق ٍ و روية ٍ :

” إختر للحكم بين الناس افضــــــــــــــــــــــل رعيتك في نفسك ،

ممن لا تضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق به الأمور ،

ولا تحمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخصوم ،

ولا يتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى في الزلة,

ولا يحصر من المضيء إلى الحـــق إذا عرفــــــــــــــــــــــــــه.

ولا تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف نفسه على طمع.

ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ،

وأوقفهم في الثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ،

وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،

وأصبرهم على تكشف الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور،

وأحرمهم عند اتضاح الحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،

ممن لا يزدهيه إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ،

ولا يستمليه إغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ….”.

الإمام علي عليه السلام

مقتطف من وصايا الإمام الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن الإمام علي ع

مع تحيات مترجمه

#الدكتور_صاحب_الحكيم

“ألا قد بلغت ُ اللهم اشهد ؟ ”

لندن

شباط فبراير 02-02-2020