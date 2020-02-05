(القوات الامريكية..سند للشيعة العرب حتى للمعادين لها) (الصدر بين اتباعه..نصر الله بالشاشات)

بسم الله الرحمن الرحيم

لبنان (دولة) ان صح ان نطلق عليها دولة…. لا توجد فيها قوات امريكية.. بل هناك هيمنة ايرانية شبه مطلقة.. تتمثل بمليشيات حزب الله لبنان الموالية لايران، بزعامة حسن نصر الله.. ورغم امتلاك حسن نصر الله 10 الاف صاروخ .. وعشرات الاف المقاتلين.. الرافعين لصور خميني وخامنئي حكام ايران.. نجد (حسن نصر الله يخاف من الظهور علنا امام اتباعه بلبنان) ولا يعرف باي (جحر ودهليز) يقبع فيه.. ينعكس ذلك (بظهوره على الشاشات بالمناسبات ليخطب لاتباعه).. خوفا من الظهور علنا.. وهذا ينطبق على (اليمن) التي احتل الحوثي اجزاء من اراضيها ومنها العاصمة صنعاء.. (حيث لا يظهر الحوثي باي تجمع جماهيري لقطيعه الحوثيين).. وايضا يظهر بالشاات.. واليمن لا يوجد فيها قوات امريكية..

ولكن بالعراق يوجد قوات امريكية مباركة.. بمعسكرات تابعة للجيش العراقي.. هذه القوات الامريكية التي اطاحت بموروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بارض الرافدين، وليس فقط حكم الدكتاتورية لصدام والبعث .. ونجد حتى المعادين لامريكا من عبيد الشيعة (كمقتدى الصدر) المتورط بدماء الجنود الامريكان الابطال .. (كمقتدى الصدر لا تقوم امريكا بقتله..).. والاكثر من ذلك (الصدر لديه كتلة سياسية.. ويظهر بين اتباعه جهارا)..

مما يتبين ضرورة قوات امريكية للبنان من اجل ان يظهر حسن نصر الله جهارا وعلنا بين اتباعه.. (اليس كذلك)؟؟ علما امريكا منذ 2003 قتلت كبار زعماء السنة المعادين لها والمتورطين بدماء الجنود الامريكان الابطال.. كاسامة بن لادن، وصدام حسين، والقذافي والزرقاوي وابو ايوب المصري وابو عمر البغدادي وابو بكر البغدادي.. الخ.. واسقطت حكم انظمة سنية كطالبان والبعث . . الخ.. ولم تقتل اي زعيم محسوب شيعيا متورط بدماء الامريكان..

الا اخير قامت بقتل الارهابيان (ابو مهدي المهندس الايراني الجنسية) والايراني (قاسم سليماني).. نظرا لتماديهما بالعداء الغير مبرر ضد امريكا.. فكلاهما يمثلان اجندات ايرانية ويعملون جهارا لمصالح ايران القومية العليا.. وسعيا لتاسيس منظمة تميع الحدود كتنظيم القاعدة وداعش تستهدف بسفك دماء الابرياء من الامريكان وحتى الشيعة العرب الرافضين للهيمنة الايرانية.. كما حصل بقمع الطرف الثالث مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. لتظاهرات الشيعة العرب..

مما يتبين بان لا اطمئنان للشيعة العرب بوجودهم الا بالقوات الامريكية فهي من حررتهم عام 2003.. وبقاءها ضمان لامن الشيعة العرب بارض الرافدين..

ومضة:

ارسال (قوات امريكية للبنان).. (لطمئنة..حسن نصر الله..بالظهور علنا) كالصدر بالعراق

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم