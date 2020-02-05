الميليشيات الموالية لأنقرة تستهدف مقراً للقوات الروسية بريف عفرين‎

قالت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الميليشيات الموالية لأنقرة استهدفت مقراً للقوات الروسية في ريف عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بالصواريخ، فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية.

وقالت تلك المصادر ، إن «الميليشيات الموالية لأنقرة استهدفت مقراً للقوات الروسية بالصواريخ في قرية كشتعار بناحية شرا، فيما لم ترد أنباء عن خسائر بشرية».

كما ذكرت مصادر أخرى أن الجيش التركي قصف مساء اليوم بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام غربي حماة، رداً على قصف النظام للنقطة التركية في محيط سراقب بريف إدلب.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 8 أطفال في قصف صاروخي على مركز مدينة عفرين بغربي كوردستان متهمة الوحدات الكوردية بالوقوف وراءه.

كما جددت اليوم الميليشيات الموالية لأنقرة قصفها مواقع الوحدات الكوردية في عفرين وتل رفعت وسرى كانيه (رأس العين) وريف كرى سبي (تل أبيض) بالأسلحة الثقيلة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.