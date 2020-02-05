الدكتور صالح احمد الورداني

بنات النبي (ص) (2)

– تأريخ فاطمة

وروي ابن سعد عن فاطمة أنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين أي في السنة الخامسة والثلاثين من عمر الرسول (ص) وتوفيت في السنة الحادية عشرة من الهجرة وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو نحوها. وذلك بعد وفاة أبيها بستة أشهر..

وروى أن فاطمة ولدت على رأس سنة إحدى وأربعين من مولد النبي (ص) وتوفيت وهي ابنة إحدى وعشرين (مستدرك الحاكم ج3/ذكر وفاة فاطمة ونهاية الأرب وفتح الباري)

وما نتوصل إليه مما سبق سرده من الروايات هو ما يلي:

أولا / إذا كان الفقهاء والمؤرخون قد أجمعوا على أن الرسول تزوج خديجة وهي في سن الأربعين، فإن هذا يعني أن الإنجاب وقع بعد سن الأربعين كما أشرنا سابقاً..

زينب ولدت سنة (30)

ورقية ولدت

سنة (33)

وأم كلثوم ولدت بعدهما

وفاطمة في سنة (35)

وهذا يعني أن خديجة أنجبتهن وهي على أبواب الخمسين، إذ أن الرسول (ص) تزوجها وهو في الخامسة والعشرين والإنجاب وقع في العشر سنوات الأولى من الزواج..

ونحن هنا بين أمرين :

..إما أن نرفض هذه الروايات الخاصة ببنات النبي..

..وإما أن نرفض الروايات الخاصة بالسيدة خديجة..

إلا أن المأزق يكمن في كون المؤرخين والفقهاء يقرون بهذه الروايات المتنافرة..

ثانيا/إذا كانت السيدة خديجة قد سبق لها الإنجاب من زوجين سابقين للرسول، ففي أي وقت من سني عمرها تحقق هذا الإنجاب؟

ولماذا اقتصر على واحد من زوج وواحدة من زوج آخر؟

وكيف تنجب ولداً واحداً من زيجتها الأولى والثانية بينما تنجب ستة في زيجتها الثالثة وبعد سن الأربعين؟

ولماذا لم تنجب زينب إلا بعد خمس سنوات ورقية بعد ثماني سنوات وفاطمة بعد عشر سنوات من زواجها بالرسول(ص)؟

ثالثا/ إذا كانت زينب ولدت في سنة ثلاثين، فمتى تزوجت من أبي العاص؟

ومتى ولدت علياً وأمامة؟

لقد كانت سن زينب حين بعث الرسول (ص) عشر سنوات حسب الروايات التي ذكرناها، فهل تزوجت وأنجبت في هذه السن؟

وما يؤكد حالة التيه والتناقض بتبنيهم مثل هذه الروايات التي تتحدث عن دور زينب أثناء غزوة بدر والادعاء تارة أنها هاجرت مع أبيها وأنها بقيت في مكة حتى غزوة بدر تارة أخرى، علماً بأن الإسلام قد فرق بينها وبين زوجها..

رابعا/ إذا كان علياً بن زينب توفي صغيراً، فإن إمامه –كما تؤكد الروايات- بقيت على قيد الحياة حتى تزوجها علي بعد فاطمة، وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن سن أمامة كانت كبيرة بحيث تتناقض مع تاريخ ميلاد والدتها..

خامسا/ لم يذكر المؤرخون شيئاً عن مصير أمامة في فترة الهجرة، فالرويات تؤكد أن زينب هاجرت ، فإذا كانت أمامة صغيرة، فهل يعقل أن تهاجر أمها وتتركها وسط المشركين؟

والتفسير الوحيد لهذا الموقف هو أن أمامة كانت كبيرة السن..

سادسا/ روى أن رجالاً من قريش خرجوا في طلب زينب حين هجرتها ثم أدركوها بذي طوى وهجموا على هودجها فكانت حاملاً، فلما وقعت ألقت ما في بطنها … (مسند أحمد كتاب مناقب الصحابة باب زينب وسيرة ابن هشام ج2/باب خروج زينب)

سابعا/ ما ينطبق على زينب ينطبق على رقية، بل إن حالها أكثر ريبة من حال زينب أنها ولدت بعدها بثلاث سنوات، أي أنها حين بعث النبي كان عمرها سبع سنوات، في حين تذكر الروايات أنه طلقت من عتبة بن أبي لهب بعد بعثة الرسول وحين نزلت سورة اللهب. فهل تزوجت وطلقت وعمرها سبع سنوات؟

ثامنا/تؤكد الروايات أن الرسول (ص) زوجها لعثمان وذلك قبل الهجرة الأولى للحبشة فمتى تزوجت عثمان؟

تاسعا/تذكر الروايات أن رقية هاجرت مع عثمان إلى الحبشة وأنجبت ولداً مات في سن السادسة أي بعد العودة من الحبشة، بينما ماتت رقية في السنة الثانية للهجرة بالمدينة، فإذا كان ميلادها قبل البعثة بسبع سنوات، ووفاتها في السنة الثانية، فإن هذا يعني أنها توفيت وعمرها تسعة عشر عاماً على أساس أن الرسول (ص) مكث عشر سنوات في مكة وعاصرته هي في المدينة لمدة سنتين..

وإذا ما استثنينا الست سنوات عمر الولد الذي أنجبته من عثمان يصبح عمرها حين تزوجته وهاجرت معه ثلاثة عشر عاماً..

وإذا ما أخذنا بالرواية التي تقول إن الرسول مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً فإننا سوف نضيف إلى عمرها ثلاث سنين فيصبح عمرها حين تزوجت عثمان ستة عشر عاماً..

وهذا يتناقض بالطبع مع الروايات السابقة، إذ يؤكد أنها تزوجت عثمان في السنة السادسة أو التاسعة من البعثة..

عاشرا/ أن الرسول (ص) كان كل تركيزه على فاطمة..

فهل نتهم الرسول بالتقصير وعدم العدل بين بناته..

هذا بالإضافة إلى أن كتب السنن لم تشر إلى شئ من فضائل زينب أو أم كلثوم أو رقية