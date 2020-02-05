بيان عاجل موجه لسماحة السيد مقتدى الصدر وللسلطات الأمنية

تتوجه الهيئة الوطنية للعدالة ومحاسبة الفاسدين بهذا البيان المباشر الموجه لسماحتكم وكذلك للسلطات الأمنية وللرأي العام العراقي بأنكم تتحملون المسؤولية القانونية المباشرة عن اي أعتداء يقع على المتظاهرين السلميين من خلال تعليماتكم وتغريداتكم لأتباعكم ممن تدعونهم بذوي القبعات الزرق بتفريق التظاهرات والأعتصامات والتحريض بالأعتداء عليهم تحت باب مساندة القوات الأمنية لمواجهة المندسين بين المتظاهرين في ساحات الأعتصام . وقد قامت هيئتنا بتوثيق أعتداءات بالقوة وأستخدام السلاح الأبيض وقعت من قبل ذوي القبعات الزرق بحق المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ساحات التحرير في بغداد والصدرين في النجف الأشرف وفي بابل وكربلاء وساحات الأعتصام الأخرى.

أن سماحتكم تتراس كتلة سياسية ولها الحق بالتظاهر وفق مصالح كتلتكم و لكن ليس لكم الحق بالتحريض للأعتداء على المتظاهرين والمعتصمين الأخرين في الساحات لتفريقهم بحجة مساندتكم للقوى الأمنية، والتي هي وحدها قانونا مسؤولة ومن واجبها توفير الحماية للمتظاهرين والمعتصمين في الساحات من اي هجوم من اي طرف ، بما فيها الهجومات من أنصاركم من ذوي القبعات الزرقاء، ونحملها كما نحملكم شخصيا المسؤولية المباشرة عن اي اعتداء او وقوع ضحايا أو جرائم قتل ضد المتظاهرين من قبلهم. كما نطالب السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة من ايضاح موقفه علنا امام الشعب والمتظاهرين لتبرئة ساحته من هذه الأعتداءات وأعلان موقفه الواضح من مشاركة القبعات الزرق بقمع المتظاهرين تحت ذريعة مساندة القوات الأمنية.

نتوجه بالنداء لسماحتكم باصدار تعليماتكم لأنصاركم من أصحاب القبعات الزرق للأنسحاب من ساحات الأعتصام حفاظا على السلم الأهلي وحقنا للدماء البريئة ودرء لتوسيع الصراع الداخلي الذي يجب ان يتم بالطرق السلمية التي ينادي بها المتظاهرون وتطالب بها أوسع طبقات المجتمع العراقي والمرجعية الرشيدة كوسيلة للمضي بالأصلاح والتغيير، ودونه ستتحملون المسؤولية امام الله والوطن وقوة القانون عن اية قطرة دم بريئة تسال في ساحات التظاهر والأعتصام.

الهيئة الوطنية للعدالة ومحاسبة الفاسدين

بغداد في 4-2-2020