بيان من الرافدين بشأن سلف الموظفين المحالين للتقاعد

قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، تحويل سلف الموظفين المحالين للتقاعد واستقطاعها من الراتب التقاعدي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف قام بتحويل الاقساط الشهرية للسلف الالكترونية للموظف المحال علىى التقاعد على الراتب التقاعدي حيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي وفق آليات الكترونية تحدد بالتعاون مع هيئة التقاعد العامة وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية”.

واضاف ان “المصرف اقترح على الموظف المحال للتقاعد انه في حال تسديد كامل مبلغ السلفة فانه سيعفى من الفائدة المتبقية عدا شهر واحد”.

يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح سلف وقروض للموظفين تصل الى 25 مليون دينار وفقا لضوابط معينة.