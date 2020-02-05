تصديق أقوال متهم زوّر معاملات تعويض في الأنبار وحاز أختاما رسمية

بغداد/ إعلام القضاء

صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالقضايا الإرهابية اقوال متهم عن جريمة تزويره معاملات تعويض عن العمليات الارهابية في محافظة الأنبار.

وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن “متهما اعترف أمام محكمة تحقيق الكرخ أنه قام بالاتفاق مع مدير عام تقاعد محافظة الانبار وبعض موظفي مؤسسة الشهداء في المحافظة اضافة الى عدد من موظفي لجنة التعويضات واللجان الطبية المختصة بتحديد نسبة العجز للشخص المتضرر بغية اكمال المعاملة وترويجها لصرف المبالغ من خزينة الدولة”.

وأضاف أن “المتهم ضبط بحوزته أكثر من (150) معاملة تعويض وأكثر من مائة هوية تقاعد مزورة، فضلا عن 14 ختم من بينها أختام تعود لمحاكم التحقيق في محافظة الأنبار”.

وأشار المراسل الى أن “المحكمة صدقت أقوال المتهم وفقاً لأحاكم المادة 302 من قانون العقوبات”.