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توضيح من صحة كركوك حول أنباء تسجيل إصابة بفيروس «كورونا»

توضيح من صحة كركوك حول أنباء تسجيل إصابة بفيروس «كورونا»

نفى المتحدث باسم مديرية صحة كركوك، اليوم الثلاثاء، ظهور فيروس «كورونا» في المحافظة، بعد أن انتشر نبأ تسجيل حالة إصابة بالفيروس فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سامان يابه، : «لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا في كركوك».

وتابع موضحاً «مؤخراً، عاد تاجر من أهالي كركوك من الصين، ونحن في مديرية صحة كركوك قمنا بنقل ذلك الشخص إلى مكان خاص وأجرينا له الفحوص اللازمة، حيث تبين عدم إصابته بالفيروس، وسيبقى في الحجر الصحي، كأي شخص عائد من الصين، لمدة 14 يوماً وفق تعليمات وزارة الصحة، للتأكد من سلامته قبل السماح له بالعودة إلى منزله».

وأضاف المتحدث باسم صحة كركوك قائلاً: «لقد شكلنا في مديرية صحة كركوك العديد من اللجان وعقدنا الكثير من الاجتماعات حول هذا الموضوع، وفرقنا تقوم بتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا وغيره».

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