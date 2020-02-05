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جنايات صلاح الدين: الإعدام لمدان اشترك بخطف وقتل 13 شخصاً في العلم

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكما بالاعدام على مدان اشترك بعملية خطف وإعدام جماعي 13 شخصا في ناحية العلم.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في صلاح الدين إن “مدانا اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي والاشتراك في عمليات إجرامية عدة بينها حادثة الهجوم على ناحية العلم عام 2014 وقيام مجموعته باختطاف 13 شخصا معظمهم في الأجهزة الأمنية”.

وأضاف أن “المختطفين تم إعدامهم في ما بعد في منطقة الفتحة التابعة لمنطقة بيجي وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع المراسل أن “المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم وقضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحقه وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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