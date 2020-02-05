رئيس الكونغرس الامريكي ” بيلوسي ” تمزق خطاب ترامب بحضوره وتصف الخطاب بالقذر

في سابقة هي الاولى من نوعها في المواجهة بين الكونغرس والرئيس الامريكي ٫ مزّقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي نسخة من خطاب الرئيس دونالد ترامب حول “حالة الاتحاد” وهو ما يظهر إلى حد كبير غياب التوافق بينهما.

وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي -التي كانت تقف خلف الرئيس- نسخة من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزقتها، وهو ما أظهره مقطع فيديو.

ووفقا لوسائل إعلام أميركية فقد قالت بيلوسي إن تمزيق خطاب ترامب كان أكثر الخيارات المتاحة تهذيبا، واصفة إياه بالخطاب القذر.

وقبيل الخطاب، مدت بيلوسي يدها لترامب من أجل مصافحته لكنه تجاهلها ولم يصافحها.

وتجنبت بيلوسي العبارات المعتادة مثل “من دواعي سروري، من دواعي الفخر البالغ” التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونغرس.

وكل ما قالته عند تقديم ترامب “أعضاء الكونغرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة”.

وأثناء خطابه، لم يتطرق ترامب إلى مسألة عزله بكلمة واحدة، وذلك قبيل تصويت في مجلس الشيوخ يجرى اليوم الأربعاء وسط توقعات بتبرئته.

وفي صفوف الحضور، هتف الجمهوريون من مجلسي الكونغرس “أربع سنين أخرى” وهو يقف على منصة مجلس النواب، في حين جلس الديمقراطيون صامتين، وأمكن رؤية بعضهم يهز رأسه في وقت كان ترامب يقول “حالة اتحادنا أقوى من ذي قبل”.

وجلست بيلوسي واجمة خلفه وأخذت تقلب صفحات نسخة مكتوبة من خطابه وكانت تخلت عن معارضتها للمساءلة وسمحت لأعضاء الكونغرس الديمقراطيين بالسعي لتوجيه اتهامات له- .