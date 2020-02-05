سيادة المطران عطا الله حنا : ” الفلسطينيون اقوياء لان قضيتهم هي اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث …

ولن تتمكن اية قوة غاشمة من تصفية هذه القضية”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن الفلسطينيين يقفون امام مرحلة جديدة من النضال الوطني والكفاح من اجل الحرية والانعتاق من الاحتلال ، واعلان ترامب المشؤوم انما يدل على مدى خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تآمر ومحاولات ومشاريع هادفة لتصفية هذه القضية وامام هذه التحديات والمؤامرات والمشاريع الاستعمارية المشبوهة يجب علينا كفلسطينيين ان نرتقي الى مستوى المسؤولية امام هذه المخاطر المحدقة بنا والتي تستهدفنا في الصميم وتستهدف عدالة قضيتنا وقدسنا ومقدساتنا واوقافنا الاسلامية والمسيحية .

هنالك حاجة ملحة لاتخاذ قرارات مصيرية لعل اهمها هو تلاحم منظمة التحرير مع الجماهير فلا يجوز ان تكون المنظمة في مكان والجماهير في مكان اخر بل يجب ان نكون جميعا جبهة واحدة متراصة في دفاعنا عن حقوقنا وثوابتنا لكي نتمكن من افشال صفقة العصر التي يراد تمريرها على مرآى ومسمع العالم في ظل وضع عربي ضبابي وفي ظل انحياز امريكي وغربي للاحتلال .

هنالك حاجة ملحة للانتقال من مرحلة القاء الخطابات واصدار البيانات الى مرحلة وضع استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة ونحن هنا لا نقلل من اهمية الخطابات والبيانات التي تصدر بخصوص القضية الفلسطينية عامة وقضية صفقة القرن خاصة ولكن ردود الفعل لا يجوز ان تكون مختزلة على بيانات وخطابات بل هنالك حاجة لاتخاذ قرارات استراتيجية فاعلة لوضع حد لمؤامرة صفقة القرن والتي هي ليست وليدة الساعة بل تم الاعداد لها منذ سنوات طويلة الى ان وصلنا الى مشروع ترامب الهادف الى تصفية عدالة قضيتنا .

ما هو مطلوب منا كفلسطينيين ان تكون ارادتنا صلبة ومعنوياتنا قوية والا نستسلم لاولئك الذين يريدوننا ان نكون غارقين في حالة الضعف والترهل والتشرذم والانقسام والاستسلام .

نحن اقوياء لان قضيتنا هي قضية عادلة وعندما ندافع عنها نحن ندافع عن الحق والعدالة ومن واجبنا جميعا ان نرتقي الى مستوى المسؤولية وان يقوم كل واحد منا بواجبه تجاه شعبنا وقضيته وقدسه ومقدساته .