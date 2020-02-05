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شـوكت تاليـّـه؟

الى الشعب العراقي اهديها

شـوكت تاليـّـه؟
ميسون نعيم الرومي

تكتل بالشباب اوتـِدّعي الحنيه
سفاح العصر چذاب يالمحترف ساديه
انهجم بيتك من أبو متروس حقد اوغل
يالمجرم محترف يالفاشل ازْوِيـّه
***
لازگ بالحكم من غير وجهة حق
تصريف اعمال اوتدعي .. كلكم حراميه
آلاف الشباب امعوقه .. اوميات مذبوحه
اتوَقـِع ع الخراب اعقود وهـميـّه
***
يا جيل الشباب اليطلب التصحيح
فـَخـَر اوللزمن والثوره شـَـعـبـيه
باعوه العراق .. والشهد (برهمهه)-
دومـَـك يا وطن للغـيـر عـيـديـّه
***
هدوا عَ الشعب .. ياكومة الأذناب
وابدم الشهيد الجره .. متحنيه لوگيه
أناشد كل شريف اوكل اخو خيته
تحمي ثورتك .. بالساحات لطميه
***
-(علاوي) الإجه والعـَـيـّـنـَه الأحزاب
مرفوض امن الشعب والدنيه مسبيه
مظلوم العراق او جيل يورث جيل
ليـون الحـزن .. واشـوكت تاليـّـه؟
واشـوكت تاليـّـه؟
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4 / شباط / 2020
ســــــــــــــــتوكهولم

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