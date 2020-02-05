الى الشعب العراقي اهديها

شـوكت تاليـّـه؟

ميسون نعيم الرومي

تكتل بالشباب اوتـِدّعي الحنيه

سفاح العصر چذاب يالمحترف ساديه

انهجم بيتك من أبو متروس حقد اوغل

يالمجرم محترف يالفاشل ازْوِيـّه

***

لازگ بالحكم من غير وجهة حق

تصريف اعمال اوتدعي .. كلكم حراميه

آلاف الشباب امعوقه .. اوميات مذبوحه

اتوَقـِع ع الخراب اعقود وهـميـّه

***

يا جيل الشباب اليطلب التصحيح

فـَخـَر اوللزمن والثوره شـَـعـبـيه

باعوه العراق .. والشهد (برهمهه)-

دومـَـك يا وطن للغـيـر عـيـديـّه

***

هدوا عَ الشعب .. ياكومة الأذناب

وابدم الشهيد الجره .. متحنيه لوگيه

أناشد كل شريف اوكل اخو خيته

تحمي ثورتك .. بالساحات لطميه

***

-(علاوي) الإجه والعـَـيـّـنـَه الأحزاب

مرفوض امن الشعب والدنيه مسبيه

مظلوم العراق او جيل يورث جيل

ليـون الحـزن .. واشـوكت تاليـّـه؟

واشـوكت تاليـّـه؟

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4 / شباط / 2020

ســــــــــــــــتوكهولم