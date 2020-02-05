الى الشعب العراقي اهديها
شـوكت تاليـّـه؟
ميسون نعيم الرومي
تكتل بالشباب اوتـِدّعي الحنيه
سفاح العصر چذاب يالمحترف ساديه
انهجم بيتك من أبو متروس حقد اوغل
يالمجرم محترف يالفاشل ازْوِيـّه
***
لازگ بالحكم من غير وجهة حق
تصريف اعمال اوتدعي .. كلكم حراميه
آلاف الشباب امعوقه .. اوميات مذبوحه
اتوَقـِع ع الخراب اعقود وهـميـّه
***
يا جيل الشباب اليطلب التصحيح
فـَخـَر اوللزمن والثوره شـَـعـبـيه
باعوه العراق .. والشهد (برهمهه)-
دومـَـك يا وطن للغـيـر عـيـديـّه
***
هدوا عَ الشعب .. ياكومة الأذناب
وابدم الشهيد الجره .. متحنيه لوگيه
أناشد كل شريف اوكل اخو خيته
تحمي ثورتك .. بالساحات لطميه
***
-(علاوي) الإجه والعـَـيـّـنـَه الأحزاب
مرفوض امن الشعب والدنيه مسبيه
مظلوم العراق او جيل يورث جيل
ليـون الحـزن .. واشـوكت تاليـّـه؟
واشـوكت تاليـّـه؟
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4 / شباط / 2020
ســــــــــــــــتوكهولم