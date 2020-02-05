صحة الكرخ : تنظيم (23) دورة تدريبة و علمية في مركز تدريب و تطوير الملاكات و في …

كافة الاختصاصات و خلال شهر واحد

نظمت دائرة صحة بغداد / الكرخ مركز التدريب و التنمية البشرية (23) دورة تدريبة و علمية خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري و لكافة الملاكات العاملة في مركز الدائرة و المؤسسات الصحية التابعة لها من ( مستشفيات وقطاعات صحية و من المراكز التخصصية كافة) بالاضافة الى رفع كتب تسهيل مهمة للمؤسسات الصحية حيث بلغ عدد البحوث (14) بحث

ذكر ذلك مركز التدريب و التنمية البشرية الدكتور (احمد خليل نايف) ” أن هذه الدورات هي ضمن الخطة التدريبية للدائرة لعام 2020 و لكافة الاختصاصات ” و توزعت الدورات بين الدورات التي يقيمها المركز في المؤسسات الصحية و التي تشمل الموظفين ( الملاكات الطبية ، الصحية ، الادارية) و الدورات بالتعاون مع وزارة الصحة و دورات بالتعاون مع دائرة الطب العدلي و دورات في دائرة مدينة الطب (شعبة تكنلوجيا المعلومات) و دورات بالتعاون مع الجامعات و الوزارات

و اضاف نايف شاركت الدائرة و ضمن الدورات المقامة في مركز وزارة الصحة في (12) دورة بمشاركة (44) موظف من مختلف المؤسسات الصحية وشمل منهاج الدورات ( تنمية المهارات الادارية ، التنمية البشرية ، تصميم الكتب و المجلات بأستخدام برنامج (indesign) ، القانون و السلوك الوظيفي ، سلامة المريض , الفحوصات المختبرية الاساسية ، الاشعة التشخيصية في مجال علاج الاورام ، بناء الفريق و حل المشكلات في المؤسسات الحكومية ، صيانة ابنية المستشفيات ، دورة حول برنامج (Excel) , دورة ( Power Point) ، دورة نظام المعلومات الجغرافي)

و بين نايف شاركت الدائرة بمجموعة من الدورات الخارجية المختصة المختصة و المقامة في (دائرة الطب العدلي ، دائرة مدينة الطب ، الجامعات و الوزارات) التي بلغت (7) دورات بمشاركة (12) مشارك و تضمنت الدورات (كتابة المحررات الرسمية ، الفحوصات السريولوجية ، الحاسوب الاولية) تم إجراءها في دائرة الطب العدلي و المشاركة بدورة (ادارة تكنلوجيا المعلومات) في دائرة مدينة الطب / شعبة تكنلوجيا المعلومات و المشاركة في دورات (كفاءة اللغة الانكليزية للمتقدمين للدراسات العليا) و المقامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي / الجامعة التكنلوجية – مركز اللغة الانكليزية ، مضيفا ” ان مركز التدريب و التنمية البشرية اقام (5) دورات بمشاركة (123) مشارك و تضمن منهاج الدورات (تغيير العنوان الوظيفي للملاكات الادارية في مستشفى الكرخ العام ، دورة ( Word 2007) في مستشفى اليرموك التعليمي ، دورة الادارة و القيادة في مستشفى الطفل المركزي ، دورة معالجة و جراحة الجذور في مركز المأمون التخصصي لطب الاسنان و المخصصة لاطباء الاسنان ، دورة الصيادلة في مستشفى الطفل المركزي) ” مؤكدا ان هذه الدورات تتم على ايدي مدربين معتمدين .

اعلام صحة الكرخ