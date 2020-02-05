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لمحات من فكر

يكتبها : شاكر فريد حسن

*لا يمكن للعشائر والقبائل أن تبني وطنًا ولا مجتمعًا عصريًا.

*القائد الحقيقي يتواصل مع الناس طوال الوقت وليس قبيل الانتخابات.

*لا تكن بوقًا لأحد سوى لنفسكَ، أكتب قناعاتك وقل رأيك وامشِ.

*الإنسان موقف وليس كلام فارغ وهبل.

*قمة السعادة الروحية هي المشاعر الإنسانية الصادقة الشفافة المتبادلة بين أناس يجمعهم الهم والوجع المشترك والحس الإنساني النبيل.

*الصداقة ليست مجرد كلمة، هي مشاعر نابضة وممارسة حقيقية، ووفاء عميق، ومشاركة في الهم والوجع والفرح.

*الإنسان الكادح البسيط غير المزيف هو الأقرب إلى روحي ونفسي وفكري.

*أحب الأشياء إليَّ : المطر والبحر والطبيعة والجمال وعينيكِ.

*روافد الحياة كثيرة، لكن أجملها رافد العلاقات الإنسانية الطيبة القائمة على الثقة والصدق والمحبة الحقيقية.

*العلة ليست في الدين وإنما في فهمه وتفسيره وتطبيقه.

*الشعراء يتجددون، وبعد موتهم من جديد يولدون، وبنصوصهم الجميلة خالدون.

*ذيوع القصيدة وشيوع الأدب لا يعني الجودة.

*إذا حلمت بنهوض الزرع فعليك تحمل وابل المطر.

*طوبى لمن يعترف بأخطائه ويعتذر، ويتعلم منها.

*هنالك أناس نبصرهم ولكن لا نراهم.

*أجمل الناس والأصدقاء هم من تجدهم حولك وقت الكرب والضيق.

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