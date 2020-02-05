Posted on by

مدير عام صحة الكرخ يستقبل مجموعة من الموظفين مجموعة من الامور التي تخص الموظفين في المؤسسات الصحية لمناقشة

استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد – الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) مجموعة من الموظفين في المؤسسات الصحية في مكتبه لمناقشة مجموعة من الامور التي تخص الموظفين و من اهمها امور (الترقية و الترفيع ، و مخصصات الملاكات الصحية و خريجي كليات العلوم ، و تغيير العناوين) بحضور مدير قسم الامور الادارية و مسؤول وحدة الترقية و مسؤول وحدة تغيير العناوين

و استهل الحجامي اللقاء بالترحيب بالحضور مبديا تعاطفه و وقوفه مع جميع الموظفين للمطالبة بالحقوق المشروعة موضحا ان من اهم اسباب النجاح في ادارة المؤسسات الصحية هو ان لا يكون هناك حاجز بين الموظف و المسؤول و على المدير ان يستمع و يستقبل طلبات الموظفين و حلها بصورة مباشرة

و بين الحجامي متابعته المستمرة لطلبات الموظفين و عرض الطلبات بصورة مباشرة امام الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بالاضافة الى تقديم الكثير من الطلبات و الاستفسارات من الجهات ذات العلاقة بحقوق الموظفين و من اهمها مواضيع (صرف الرواتب ، الترقية و الترفيع و عدم تاخير معاملات الترفيع ، مخصصات الملاكات الصحية و خريجي كليات العلوم ، تغيير العناوين الوظيفية , و غيرها من المواظيع التي تتعلق بحقوق الموظفين)

و استمع الحجامي الى طلبات جميع الحضور بصورة مباشرة و اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحل هذه الامور حسب الضوابط و التعليمات و محاسبة أي موظف مهما كانت درجته الوظيفية يثبت تقصيره في عمله مؤكدا ” التزامه باجراء المقابلات بصورة مباشرة مع الموظفين و المراجعين كل يوم ثلاثاء بالاضافة الى اجراء المقابلات بشكل خاص في مكتبه مع كافة المواطنين و الموظفين و باب مكتبه مفتوح للجميع لعرض مشاكلهم و طلباتهم و شكواهم و الهدف هو القضاء على الروتين الاداري و انجاز الطلبات بالسرعة الممكنة و ازالة حاجز الرهبة بين الموظف و المسؤول .
اعلام صحة الكرخ

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close