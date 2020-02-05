مدير عام صحة الكرخ يستقبل مجموعة من الموظفين مجموعة من الامور التي تخص الموظفين في المؤسسات الصحية لمناقشة

استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد – الكرخ الدكتور (جاسب لطيف علي الحجامي) مجموعة من الموظفين في المؤسسات الصحية في مكتبه لمناقشة مجموعة من الامور التي تخص الموظفين و من اهمها امور (الترقية و الترفيع ، و مخصصات الملاكات الصحية و خريجي كليات العلوم ، و تغيير العناوين) بحضور مدير قسم الامور الادارية و مسؤول وحدة الترقية و مسؤول وحدة تغيير العناوين

و استهل الحجامي اللقاء بالترحيب بالحضور مبديا تعاطفه و وقوفه مع جميع الموظفين للمطالبة بالحقوق المشروعة موضحا ان من اهم اسباب النجاح في ادارة المؤسسات الصحية هو ان لا يكون هناك حاجز بين الموظف و المسؤول و على المدير ان يستمع و يستقبل طلبات الموظفين و حلها بصورة مباشرة

و بين الحجامي متابعته المستمرة لطلبات الموظفين و عرض الطلبات بصورة مباشرة امام الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بالاضافة الى تقديم الكثير من الطلبات و الاستفسارات من الجهات ذات العلاقة بحقوق الموظفين و من اهمها مواضيع (صرف الرواتب ، الترقية و الترفيع و عدم تاخير معاملات الترفيع ، مخصصات الملاكات الصحية و خريجي كليات العلوم ، تغيير العناوين الوظيفية , و غيرها من المواظيع التي تتعلق بحقوق الموظفين)

و استمع الحجامي الى طلبات جميع الحضور بصورة مباشرة و اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحل هذه الامور حسب الضوابط و التعليمات و محاسبة أي موظف مهما كانت درجته الوظيفية يثبت تقصيره في عمله مؤكدا ” التزامه باجراء المقابلات بصورة مباشرة مع الموظفين و المراجعين كل يوم ثلاثاء بالاضافة الى اجراء المقابلات بشكل خاص في مكتبه مع كافة المواطنين و الموظفين و باب مكتبه مفتوح للجميع لعرض مشاكلهم و طلباتهم و شكواهم و الهدف هو القضاء على الروتين الاداري و انجاز الطلبات بالسرعة الممكنة و ازالة حاجز الرهبة بين الموظف و المسؤول .

اعلام صحة الكرخ