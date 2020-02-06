ألمَخْرج لكتاب (الأسفار)

بعرضنا للأسفار الكونيّة؛ نكون قد ختمنا فلسفة الفلسفة الكونيّة, و حريٌّ بكلّ باحث تأمّلها بعمق ووعي.

لأنّ (ألأسفارٌ في أسرارِ الوجود) تَكشف و تُؤكّد كما شهدنا .. بأنّ سعي آلأنسان نحو التكنولوجيا مهما كانت عبقريته و مرتبته و قدراته بدون تفعيل (العقل الباطن) و نظريّة (الكَوانتوم)؛ لا ينفع و لا يكشف الأسرار الكونيّة ألعظمى التي ترتكز على روح الكون و تتجسّد عبر تناسب شكليّ ونسق هندسيّ و وجود ماديّ و قوة فاعلة و جّمال يربط مكوناتها آلدقيقة و غاياتها العظمى التي لا بُدّ من معرفتها ثمّ تصورها ثمّ إحساسها و لمسها و شمّها وإحتضانها بآلقلب و الرّوح, ولا نصل هذه العمق الوجودي إلّا بإحياء القلب و إيقاظ الرّوح التي بها نتواضع للحقيقة و للحُبّ و خالق الحُبّ, الذي وحده يُحدّد ويُسيّر الكون و سيّدهُ آلأنسان – ألآدميّ ألذي كرّمه الله تعالى, و إلّا فإنّ التكنولوجيا و كما يقول (آلبرت آينشتاين) ستقضي على إنسانيتنا و سيحكمنا جيل من آلأغنياء, يعني بإختصار: كلما تطورت التكنولوجيا تحطمت إنسانيتنا أكثر, فلا بُدّ من موازنة ألأمر ضمن الأسفار الكونية التي عرضناها في الأجزاء الأربعة!؟

و أشرنا كما شهدّتم في آلجزء ألأوّل من الأسفار؛ إلى وجوب تفعيل (ألعقل الباطن) لمعرفة الجّمال و التناسق والأرتباط بين مكونات الوجود لمعرفة و عشق سرّ الأسرار ألمكنون فيها, و تبدء بمكونات الذرة ولا تنتهي بآلمجرّة ولا حتى الثقب السوداء بل ما وراء ذلك لتوصلنا لمعرفة الأنسان و آلكون, يقول (ماكس بلانك) في مقدمة كتابه”أين يتّجه ألعلم”: [من أجل معرفة حقيقة عالم ألطبيعة؛ لا يكفي ألمنطق ألجّاف ألمُجرّد, أو بحسب قول (فرانسيس بيكون): (ألعين ألعلميّة ألمجرّدة لا تكفي لخوض غمار ألعلوم و كشفها)؛ بلْ لا بُدّ من إمتلاك ألأحساس ألأنسانيّ الداخلي لمعرفة أسرارها ألّتي تختبئ خلف آلظواهر ألطبيعية ألخارجية ألتي إنشغل بها آلعلم دون آلنظر لبواطنها, حيث أنّ آلظواهر تختزن في وجودها حقيقةٌ عميقة و أبدية لابدّ لعلم ألفيزياء أخذها بنظر ألأعتبار].

كما إنّ كلام (أليكسيس كارل) ألّذي تفرّد بآلحصول على جائزة (نوبل) مرّتين بآلتوالي في كتابه (آخر دعاء) إشارة بآلعمق إلى أهميّة ألجّمال و طغيانه في آلوجود و دوره آلأعجازي في توطين و إستقرار قلب ألأنسان و دفعه نحو عمل ألخير و ألتّعمق في آلظواهر ألطبيعية؛ و يُضيف: [علينا بعد هذا .. معرفة جمال ألعلم و جمال أنفسنا و نستمع إلى كلام “باسكال” و “ديكارت”].

كما إنّ آخر كلام لـ (ماكس بلاك) كانَ: [مكتوبٌ على رأس باب معبد ألعلم؛ إنّ آلذي يُريد أن يبحر في آلعلوم لا بُد أن يكون مع آلأيمان]!

و يؤكد ألمعلم ألفيلسوف شريعتي تلك آلمقولات ببيان أفصح و أقوم : [إنّني أوصي جميع أصدقائي و طلّابي بأنهم في آلوقت الذي يجب أن يكون كلّ همّهم هو إرتقاء مجتمعنا و وطننا, علينا في الوقت نفسه أنْ نتّخذ رسالة العلم و آلمعرفة كما وضّحها لنا “بيكون” عبر تأكيده على أهميّة تقوية آلأحساس ألعرفانيّ – يعني العقل الباطن – في وجود ألأنسان], و هذه الأمر لا يتحقق في وطننا ألعربي و آلأسلامي و العالم .. رغم تطلع أبنائهم ألمخلصين و سعيهم؛ ما لم يؤمن المفكرون وعلى رأسهم الفلاسفة بآلأسس الفكريّة و ألعلميّة و التكنولوجيّة لخدمة الناس عبر ألقوانين ألأداريّة و الدستوريّة و القضائيّة بما يتناسب و حركة الناس نحو المعشوق لضمان حقوق آلجميع بظلّ نظام عادل غير طبقاتي يتساوى فيه ألجّميع في الحقوق والواجبات, و لا أعتقد بظهورة و تطبيقه الآن لضمان تلك الحدود و الحقوق ما لم يُفعّل فلسفة النظام ألأسلامي؟

ألفيلسوف الكونيّ/عزيز الخزرجي