Posted on by

اتفاق على منح علاوي الحرية الكاملة باختيار كابينته واستثناء لوزراء بحكومة عبد المهدي

اكد النائب ﺑﺪر اﻟﺰﻳﺎدي، الاربعاء، أن الكتل اتفقت على منح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الحرية الكاملة باختيار الوزراء، فيما اشار الى ان علاوي سيستعين بمستشارين بشأن ذلك.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن الزيادي قوله ان “اﺗﻔﺎﻗﴼ أوﻟﻴﴼ تم بين الكتل السياسية ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﻟﻮزارﻳﺔ”، مبينا انه “ﺳﻴﺠﺮي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺳﻴﺴﺘﻌﲔ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻻﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ”.

فيما كشف مصدر سياسي ان “هناك اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﻮزراء الناجحين ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮزاري المرتقب”.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، بين اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻔﺎح ﻣﺤﻤﻮد، أن “رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المكلف ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻼوي ﺑﺪأ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت واﺗﺼﺎﻻت وﻣﺸﺎورات ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد”.

وأﺿﺎف ﻣﺤﻤﻮد أن “اﻟﺴﻠﻄﺎت المسؤولة ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ الماضي ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻻوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمساهمة ﻓﻲ ﺗﻬﺪﺋﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close