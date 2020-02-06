اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن احباط تهريب (29) عجلة في العراق، مبينة ان هذه العجلات دون الموديل.

وقالت الهيئة في بيان انها “احبطت مخططا لتهريب عجلات عدد (29 عجلة) نوع كراون دون الموديل في منفذ أم قصر الأوسط”.

واضافت ان “عملية الضبط تمت بناء على قرار قاضي تحقيق ام قصر”، مشيرة الى انه “تم تشكيل لجنة موسعة من منفذنا قسم البحث والتحري وشعبة الاستخبارات والكمرك المدني ومركز شرطة كمرك ام قصر الاوسط للكشف على الحاويات عدد (7) التي كانت محملة بملابس أطفال، وعند الكشف المباشر وجد انها محملة بعجلات دون الموديل”.

واكدت ان “العجلات احيلت وفق محضر اصولي الى مركز جمرك ميناء إم قصر ليتم عرضها أمام قاضي التحقيق”.