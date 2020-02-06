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اختيارات….

اختيارات
1 ))
قرود تنزوا على الكراسي
قرود تذهب .. وقرود تأتي
كل قرد .. بهلواني
كما المهرج يرقص بين الأناسي
قطعوا اوتار الوصل .. والفرح
ورقصوا على وتر الاحزان … والمآسيِ
يكتفي المارّون بالتفرج
بكل اعجابٍ .. وحماسِ
كلٌ يختار له قرداً يعجبه
قد يصفق .. أو يكتفي بهز الرأسِ
مخموراً بحركات القرد البهلوان
يتناول القلم ويدون في القرطاس
اسم القرد الفائز
تحت غمامة النسيان والتناسي
ثم يقصد الصندوق
ذاك الصندوق الماسي
الذي خوّل سفن القراصنة
ان ترسو علناً في المراسي
******
2 ))
بصوت يصدح بين الناسِ
إنتخبوني … فعلمي .. لا يرق مداسي
إنتخبوني .. فأنا حمار
والحمار كبير الرأسِ
إنتخبوني … فأنا خير نخاس
***
حيدر الحدراوي

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