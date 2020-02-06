اصابات بصفوف عراقيين كانوا على متن الطائرة التركية “المنشطرة”

كشف السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي، عن وجود اصابات في صفوف عراقيين كانوا على متن الطائرة التركية المنشطرة في مطار اسطنبول.

وقال الجنابي في تدوينة ، ان “العائلة العراقية في الطائرة التركية بخير، والإصابات بسيطة وعبارة عن رضوض”.

وأوضح الجنابي انه “من المحتمل ان يغادروا المستشفى اليوم”، مضيفاً “ستقوم القنصلية العامة بكل الواجب وستواصل العائلة طريقها الى بغداد بأقرب فرصة”.

وانشطرت طائرة تابعة لشركة “بيغاسوس” التركية للطيران إلى نصفين، أمس الأربعاء، إثر هبوط خاطئ، فيما لم ترد معلومات عن إصابات أو ضحايا.

وأفادت وكالة فرانس برس، (5 شباط 2020) بأن طائرة خرجت عن مسارها عند هبوطها في مطار صبيحة كوتجن في إسطنبول وانشطرت إلى قسمين.

وانقسم هيكل الطائرة التابعة لشركة “بيغاسوس” الخاصة إلى قسمين، واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة “سي إن إن تورك”. وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

وأعلن والي إسطنبول تقديم الإسعافات لـ 139 شخصاً ممن كانوا على متن الطائرة، وأصيبوا في الحادثة.