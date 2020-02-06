البنتاغون: الانسحاب من العراق يزيد فرص ظهور داعش

أظهر تقرير هيئة أميركية مستقلة أن تنظيم داعش حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي وحذر من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من العراق قد يؤدي “على الارجح” الى عودة ظهور الارهابيين.

وجاء في تقرير مكتب المفتش العام في البنتاغون، وهو هيئة مستقلة مكلفة بتحقيقات داخلية، أن مقتل البغدادي أواخر السنة الماضية في عملية للقوات الخاصة الاميركية في سوريا، لم يؤثر على قدرات التنظيم الارهابي. وتزعم البغدادي (48 عاما) تنظيم داعش اعتبارا من 2014 وكان على رأس قائمة المطلوبين في العالم، وترأس “خلافة” امتدت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكن بعد انهيارها تحول التنظيم الى العمليات السرية.

وقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأميركية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا في 27 تشرين الأول الماضي، وأعلن التنظيم تعيين أبو ابراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.

وقال التقرير نقلا عن القيادة الأميركية الوسطى المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن تنظيم داعش “حافظ على لحمته، مع هيكلية قيادة بقيت على حالها وشبكات سرية في مدن وتواجد في غالبية المناطق الريفية في سوريا”.

واستنتجت كل من القيادة الأميركية الوسطى ووكالة الاستخبارات العسكرية أن مقتل البغدادي “لم يتسبب بأي تراجع فوري لقدرات تنظيم داعش في العراق وسوريا”. وامتد التوتر بين واشنطن وطهران إلى الأراضي العراقية الشهر الماضي. فقد قتلت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد في 3 كانون الثاني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، وردت طهران مستهدفة قاعدتين في العراق يستخدمهما جنود أميركيون. وفي العراق علقت القوات الأميركية عملياتها ضد تنظيم داعش بعد مقتل سليماني للتركيز على حماية قرابة 5200 عسكري أميركي في العراق.

ويقدم التحالف بقيادة القوات الأميركية التدريب والدعم الجوي للقوات العراقية منذ 2014 لمساعدتها في دحر تنظيم داعش، لكن تعليق العمليات يعني أنه ليس بإمكانه القيام بعمليات أو شن ضربات.

وصوت البرلمان على رحيل القوات الأميركية، لكن واشنطن رفضت ذلك. واستأنفت القوات العراقية عملياتها ضد داعش مع التحالف بقيادة أميركية في نهاية كانون الثاني الماضي.

وقال تقرير المفتش العام “لم يتضح ما إذا ستكون القوات الأميركية قادرة على البقاء في العراق أو مدى عملياتها”، مضيفا “لكن من دون تواجد للقوات الأميركية في العراق، سيعاود تنظيم داعش على الأرجح الظهور” في هذا البلد.