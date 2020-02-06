التربية توضح اسباب غلق مدرسة بالكرخ الثانية وتؤكد عدم تسجيلها أية اصابة بـ”كورونا”

اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، توضيحا بشأن اسباب غلق مدرسة بالكرخ الثانية، فيما اكدت عدم تسجيلها أية اصابة بـ”كورونا”.

وقالت الوزارة في بيان ان “اسباب غلق مدرسة التآخي الابتدائية في قاطع الجهاد/ الفرات التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية، هو لاختيار موقع بديل لطلاب هذه المدرسة ونقلهم الى ثانوية زرقاء اليمامة جاء كأجراء احترازي حفاظاً على الوضع الصحي والتربوي لتلاميذنا بسبب قرب المدرسة من مستشفى الفرات الواقعة على طريق المطار الدولي والمخصصة لفحص الوافدين والتاكد من خلوهم بالاصابة بالفايروسات”.

ونفت الوزارة “تسجيل أو الاشتباه باصابة أية حالة بفايروس كورونا بين طلبة المدارس في كافة المحافظات العراقية”، محذرة من “ترويج الشائعات منعاً لإثارة الذعر بين الطلبة وأفراد المجتمع كافة”.