Posted on by

التربية توضح اسباب غلق مدرسة بالكرخ الثانية وتؤكد عدم تسجيلها أية اصابة بـ”كورونا”

اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، توضيحا بشأن اسباب غلق مدرسة بالكرخ الثانية، فيما اكدت عدم تسجيلها أية اصابة بـ”كورونا”.

وقالت الوزارة في بيان ان “اسباب غلق مدرسة التآخي الابتدائية في قاطع الجهاد/ الفرات التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ الثانية، هو لاختيار موقع بديل لطلاب هذه المدرسة ونقلهم الى ثانوية زرقاء اليمامة جاء كأجراء احترازي حفاظاً على الوضع الصحي والتربوي لتلاميذنا بسبب قرب المدرسة من مستشفى الفرات الواقعة على طريق المطار الدولي والمخصصة لفحص الوافدين والتاكد من خلوهم بالاصابة بالفايروسات”.

ونفت الوزارة “تسجيل أو الاشتباه باصابة أية حالة بفايروس كورونا بين طلبة المدارس في كافة المحافظات العراقية”، محذرة من “ترويج الشائعات منعاً لإثارة الذعر بين الطلبة وأفراد المجتمع كافة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close