الجوازات تكشف آلية إصدار التأشيرات والإقامة للوافدين الى العراق

كشف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي،الثلاثاء، آلية إصدار التأشيرات والإقامة للوافدين الى العراق.

ونقلت وكالة الانباء العراقية “واع” عن الخفاجي قوله، إن “وزارة الداخلية سهّلت إجراءات الوافدين للعراق بجميع الفئات من بينها الشركات الأجنبية العاملة في العراق”، لافتاً إلى أن “جميع الطلبات تنجز في اليوم، نفسه إذا كانت مستوفية لشروط الإقامة”.

وأضاف أن “المديرية وضعت ضوابطاً مخففة جداً وميسرة بالنسبة لسمات الزيارة والسياحة”، مبيناً أن “هناك ضوابطاً في ما يتعلق بالشركات العاملة أو الشركات النفطية أو العاملة في قطاع الكهرباء منها تقديم طلب لمديرية شؤون الإقامة حسب السياقات القانونية ودفع التأمين المالي لمنح سمات الدخول”.

وأوضح الخفاجي، أن “المديرية لديها إحصائية كاملة عن المعاملات التي قدمت خلال العام والعام الماضي وهنالك معاملات متوقفة لعدم استيفاء الشروط القانونية والمالية وبلغ عدد الطلبات المتوقفة 36 طلباً لعدم حضور المخولين للشركات لدفع التأمينات المالية وإجراء المقابلات مع الجهات المختصة”، مؤكداً أن “عدد الأجانب العاملين يتفاوت بين فترة وأخرى أما بالنسبة للعاملين في الشركات النفطية وغير الشركات النفطية يتجاوز العدد 100 ألف عامل في عموم العراق والنسبة غير ثابتة”.

وتابع أن “الإبعاد خاضع لقانون إقامة الأجانب ولديهم مفارز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتوجه لأصحاب المكاتب والمحال التي توجد بها العمالة الأجنبية المخالفة للقانون يتم ضبطهم وإحالتهم للقضاء ومن ثم يتم إبعادهم خارج العراق حسب قانون الاقامة”.