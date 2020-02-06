الرئيس بارزاني يشيد بمواقف فرنسا من الكورد ويشكرها على تقديم العلاج لطفل من غرب كوردستان

إستقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من اربيل ، اليوم الخميس ، السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبيرت.

بيان صادر عن مكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، ، قال ان الرئيس بارزاني عبّر خلال اللقاء الذي حضره القنصل الفرنسي في أربيل أوليفيي ديكوتيني ، عن شكره لرئيس وحكومة فرنسا لمعالجة الطفل الكوردي السوري ” محمد حميد” وإنقاذه من الموت . كما أعرب عن تقديره لمواقف الصداقة والإنسانية الفرنسية تجاه شعب كوردستان خلال المراحل المختلفة ، مشيراً الى أن فرنسا بلد القيم والمبادىء . وفي محور آخر من اللقاء تم التباحث حول الأوضاع السياسية والمشكلات والأزمات القائمة في العراق . حيث نقل البيان تأكيد الجانبين على ضرورة إعادة الإستقرار للعراق، وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين. كما تم تسليط الضوء على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسادة العراق في سبيل معاجة المشكلات والتمهيد لفتح الأبواب أمام حوار وطني شامل