أعلن مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث الخاص للمجلس الدولي السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في مقابلة مقتضبة لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أن الكيان الإسرائيلي ما زال مصراّ على ممارسة المزيد من الإنتهاكات للقرارات الدولية وآخرها الفصف الذي طاول مواقع في سوريا وإستهدافه لمواقع في غزّة طاولت المدنيين.

وأضاف أن هناك دعوة قضائية دولية ستقام أمام محكمة الجنائية الدولية لمقاضاة “إسرائيل” لجرائمها ضد الإنسانية في غزة وها هي اليوم تضرب بعرض الحائط بهذا الأمر، مرتكبةً المزيد نت الإنتهاكات والجرائم.

زطال السفير ابو سعيد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من وقف الدعم المطلق لإسرائيل التي تستقوي بهذا الغطاء مما يجعل أميركا شريكاً أساسياً في هذه الجرائم.

السفير أبو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان: إسرائيل ما زالت تًصرّ على إنتهاكات القرارات الدولية