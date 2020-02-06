Posted on by

العِصابَقراطية!!

الديمقراطية بحاجة لقيادة قديرة وجيش قوي وأجهزة شرطة وأمن فاعلة وقوانين صارمة , ودولة ذات مؤسسات وهيبة ونزاهة ورقابة مالية حازمة , ومع هذا فأن العصابات تنتشر في المجتمعات الديمقراطية ويكون لها تأثير على الحياة خصوصا في المدن الكبيرة.

وعندما نتحدث عن الديمقراطية في مجتمعات ضعيفة القيادة والجيش وقوى الأمن والشرطة , ولا تحترم القوانين ولا تخضع لمساءلة مالية , فأن ذلك يعني أنها ستكون محكومة بالعصابات , التي ستتخذ مسميات وعناوين متنوعة.

فلا يمكن القول بوجود ديمقراطية في مجتمعات ضعيفة متهالكة البنيان المؤسساتي , ولا تأثير فيها للقانون ولا قيمة للجيش والشرطة وقوى الأمن الأخرى.

والمثال الواضح هو ديمقراطية العراق التي تقدم الأدلة على كيفيات التعبير السلبي عن السلوك البشري تحت قناع الديمقراطية , مما تسبب بإنشاء المليشيات المسلحة القابضة على عنق الدولة , وإشاعة الفساد والتباهي بالفاسدين الذين يستحوذون على حقوق المواطنين ويبذخون بلا إحساس أو ضمير.

ويبدو أن ديمقراطية العصابات هي المطلوبة لأنها تحقق المصالح الإقليمة والعالمية , ذلك أن الديمقراطية الصحيحة تتقاطع مع مناهج الهيمنة على منابع النفط.

والقول بأن مجتمعات المنطقة تصلح لإقامة نظام ديمقراطي فيه الكثير من الحيف وعدم الصدق والتضليل , لأن الديمقراطية بحاجة إلى بنى تحتية نفسية وفكرية وثقافية وسلوكية وقانونية وعسكرية وأمنية غير متوفرة في معظم مجتمعاتنا , التي تعتمد في كل شيئ على الآخرين الأقوياء والذين تهمهم مصالحهم أولا.

ولهذا فأن المطالبة بحل المليشيات ومحاسبة الفاسدين وغيرها من المطالب السليمة والنبيلة لا يمكنها أن تتحقق , لأنها تبدو مثالية وبعيدة عن الواقع الذي تتحكم به العصابات المسلحة الموشحة بدين وغيره من المنطلقات المخادعة.

فالذي يتحكم بالبلاد والعباد هي العصابات المعممة المسلحة المستقوية بقوى إقليمة وعالمية , وهي التي تؤمّن مصالح الداعمين لها , ولا يعنيها شأن البلاد والعباد الذين في حقيقتهم أعداؤها وعليها أن تسحقهم , لأنهم يقيّدون أياديها ويحدّون من شراهتها والتعبير عن شهواتها وأطماعها المنقلتة.

فلا تقل عندنا ديمقراطية وجيشك ضعيف وأمنك مقهور وشرطتك لا حول ولا قوة لها , والذي يدير دفة الأمور العضابات المسلحة التي تعمل بموجب فتاوى ذوي العاهات النفسية السوداء.

فهل من إعادة النظر بالديمقراطية؟!!

د-صادق السامرائي

31\1\2020

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close