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المدائن حزينة

المدائن حزينة

بقلم : شاكر فريد حسن

مدائن وطني حزينة

أجوب أزقتها وشوارعها

أعدُّ أرصفتها

وأتجوّل في أسواقها

وحين يأتي الليل

ترى عمالها يعودون

زرافات إلى بيوتهم/ فنادقهم

وقد أفزعها برق ورعد الشتاء

تسربلنا الغربة

يقتلنا التوق

ويعصف بنا الشوق

للزمن الغابر

وليالي السهر الشتوية

وكانون النار

والبلوط المشوي

وخراريف ” جببينه ”

و” الشاطر حسن ”

و ” حديدون ”

وفخاخ الصيد

نتوق إلى مكان لا نعرفه

وزمان لم نعشه

وحياة جديدة جميلة

بعيدًا عن الصخب

والثرثرة الفارغة

والهواتف الذكية

زمن آخر

ينتصر فيه الحب

على الكراهية

والسلام على الحروب

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